Home-Office in der Feuerwache: Heißes Eisen und Win-Win-Situation

Von: Kathrin Böhmer

Robert Gruschke ist derzeit der einzige offiziell bekannte Feuerwehrmann im Blaulicht-Homeoffice im Kreis Bruck. © Peter Weber

Für die Feuerwehren wird es zunehmend zum Problem, tagsüber genügend Leute vor Ort zu haben, wenn der Alarm los geht. Ein Lösungsansatz: Homeoffice im Gerätehaus.

Fürstenfeldbruck/Olching – In Bruck wird das schon seit Jahren praktiziert. In Olching zeigte sich hingegen jüngst: Es gibt Klärungsbedarf – und Fallstricke.

Maschinist Robert Gruschke hält die Stellung im Brucker Feuerwehrhaus, der Wache 1, an der Landsberger Straße. Der 58-Jährige nutzt bereits seit fünf Jahren ein Büro im Gerätehaus, um seinem eigentlichen Beruf nachzugehen: Architekt und Brandschutzsachverständiger. Homeoffice im Blaulichtmodus quasi, zwei bis drei Tage die Woche. Wenn der Piepser geht, dann ist er der Erste im Fahrzeug.

Win-Win-Situation

„Es geht dabei unter anderem um die Sicherstellung der Tagalarmbereitschaft für das Stadtgebiet. Es ist eine Win-Win-Situation“, erklärt der Brucker. Derzeit genießt er damit trotzdem noch ein ziemliches Privileg. Dabei ist es durchaus auch anderswo im Landkreis ein Problem, dass tagsüber genügend Feuerwehrleute vor Ort sind, wenn ein Unfall passiert oder wenn es brennt.

Das Einsatzaufkommen zwischen 8 und 20 Uhr ist hoch, viele Feuerwehrleute gehen in dieser Zeit aber ihrem Beruf nach und sind in München oder sonst wo. Da wird es mit der Einhaltung der Hilfsfrist von zehn Minuten schwierig. Corona kam den Einsatzkräften insofern zugute, weil jeder, der konnte, daheim werkelte.

Sorgt für Wirbel

Bei der Feuerwehr Geiselbullach kam so die Idee auf, im Spritzenhaus mobile Arbeitsplätze einzurichten. Einsatzkräfte sollten dort stunden- oder tageweise arbeiten können, wie es auf der Internetseite heißt. Allerdings: Als das Tagblatt kürzlich über die neue Kreisbrandmeisterin Angelika Zettl berichtete, die sagte, dass sie vier Tage die Woche im Feuerwehrhaus ihrem Beruf nachging, sorgte dies für Wirbel.

Die Stadt Olching hat als Hausherr über das Gerätehaus prompt reagiert: Das Projekt ist stillgelegt. Die Frage ist nur: Warum? Bürgermeister Andreas Magg (SPD) erklärt, dass man die Sache prüfen müsse.

Innovative Idee

„Das ist Neuland für uns“, so Magg. Die Geiselbullacher hatten die innovative Idee demnach nicht mit dem Rathaus abgesprochen. Der Geschäftsleitung sei lediglich bekannt gewesen, dass es während der Pandemie mobile Arbeitsplätze gab. In der Ausnahmesituation war das okay. Jetzt sieht es anders aus. Es gibt jede Menge Fragen zu klären.

Das geht schon mit der Definition los: Ist es das flexiblere mobile Arbeiten oder Homeoffice, was viel höhere Anforderungen etwa zur Büro-Ausstattung durch den Arbeitgeber nach sich ziehe?

Anderes Problem: Wer haftet bei einem Arbeitsunfall? Wie sieht es mit Schäden am Gebäude aus, wenn der Laptop abbrennt? Wie werden Nebenkosten umgelegt? Auch der federführende Kommandant aller Olchinger Stadtteil-Feuerwehren, Josef Gigl, will das geklärt wissen, ebenso die Gewährleistung des Datenschutzes.

Gleiches Recht

„Grundsätzlich verwehre ich mich nicht gegen Homeoffice bei der Feuerwehr. Aber dann muss gleiches Recht für alle gelten“, so Gigl. Schon allein wegen gleicher Chancen bei den Ausrückzeiten, die gerade in Olching im Zuge des Feuerwehrbedarfsplans genau angeschaut wurden.

Der bislang einzige (bekannte) Homeoffice-Feuerwehrmann Gruschke kann die Aufregung nicht nachvollziehen. Allerdings ist sein Fall auch anders gelagert. Er hatte vor fünf Jahren einen Vertrag mit der Stadt Fürstenfeldbruck abgeschlossen und zahlt Miete. Die Idee kam auf, als Gruschke sowieso auf der Suche nach einem neuen Büro war.

Arbeitgeber einverstanden

Der Arbeitgeber Gruschkes ist völlig einverstanden, dass der Brandschutzexperte immer mal wieder zum Löschen raus muss, da sei er nicht der einzige im Kollegenkreis. Der Architekt nutzt außerdem seine privaten Geräte, hat einen abschließbaren Schrank und geht über eine datensichere Verbindung ins Netz.

Volle Unterstützung kommt vom Brucker Kommandanten Michael Ott: „Man muss sich auf innovative Dinge einlassen.“ Gerade weil es in Zukunft immer schwerer werde, Nachwuchs an Land zu ziehen.

Das sagt der Kreisbrandrat

Blaulicht-Homeoffice als Benefit für die Ehrenamtlichen? Plus: Die Tagesalarmsicherheit ist gewährleistet. Das klingt auch für den Moorenweiser Kreisbrandrat Christoph Gasteiger durchaus charmant. Er sagt aber ebenso deutlich: „Es ist wichtig, eine schriftliche Regelung zu treffen.“ Erst Recht, wenn es mehr Leute werden, die das machen wollen. Den Führungskräften stünde im Übrigen sowieso ein Büro zur Verfügung. Praktisch: „Da kann man auch mal in Ruhe arbeiten, ohne den Trubel daheim.“ Der Familienvater spricht da wohl ganz aus Erfahrung.

