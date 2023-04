Effektiv Heizen und Dämmen – Ein Experte erklärt wie

Landkreis FFB

Gebäude müssen energetisch effizienter werden. Das senkt die Kosten und schont das Klima. Nur wie kann man das anstellen? Bezirksschornsteinfeger Alexander Huber erklärt die gängigen Optionen fürs Eigenheim.

Landkreis – Rußbeschmiert ist Memmingens Bezirksschornsteinfeger Alexander Huber nur noch selten. Zwar gehört die Reinigung von Schloten noch immer dazu, aber das Metier des 29-jährigen Aichers hat sich stark gewandelt. Energieberatung und Effizienzprüfungen machen heute das Groß seiner Arbeit aus. Diese Kombination aus Kaminkehrer und Energieberater sei heute üblich.

Huber und seine Kollegen kennen sich also bestens aus. Nicht nur mit den aktuellen gesetzlichen Vorschriften, sondern auch mit Fördermöglichkeiten. Das schont den Geldbeutel der Kunden. Daher lautet sein wichtigster Tipp: Immer erst den Fachmann hinzuziehen und sich individuell beraten lassen.

Dämmen wichtiger als Heizen

Anders als es der wochenlange Zank der Ampel um das Aus von Öl- und Gasheizung vermuten lässt, steht bei so einer Beratung der Austausch der Heizung an letzter Stelle. Viel wichtiger sei die Dämmung. Ein nicht gedämmtes Bestandsgebäude habe einen Grundumsatz von rund 40.000 Kilowattstunden (kWh). Das entspreche einem Energiebedarf von 4000 Litern Öl. Neubauten brauchten wegen der besseren Isolierung nur ein Viertel der Energie. „Die richtige Reihenfolge lautet also: Erst energetisch sanieren dann die Heizung“, erklärt Huber.

Um den Energiebedarf bei Bestandsgebäuden zu senken, sei eine fachgerechte Dämmung also das A und O. Vor allem bei der Fassadendämmung hätten viele Kunden aber Vorurteile. Ein weitverbreiteter Mythos sei, dass die Folie, die bei der Fassadendämmung zum Einsatz kommt, zu Schimmelbefall führen würde. Das Gegenteil sei der Fall, so der Experte: Eine ungedämmte Wand sei kalt – innen wie außen. Da die Raumluft aber warm ist, kondensiert sie an der kalten Innenwand. Dadurch könne sich Schimmel bilden. Eine gedämmte Wand sei innen aber nicht mehr kalt. Die Kondensatbildung bleibt aus - „es kann dann bauphysikalisch nicht mehr schimmeln.“

Isolieren und abdichten

Wer nur über ein schmales Budget verfügt, könne damit beginnen, die Rohrleitungen im Keller, die Jalousienkästen und auch die oberste Geschossdecke zu isolieren. „Das kann man leicht selber machen“, meint Huber.

Das Abdichten zugiger Fenster und Türen sei hingegen wenig zielführend. Wenn es zieht, handelt es sich meist um ältere Türen und Fenster. Der Großteil der Wärme gehe verloren, weil die Scheibe nicht den heutigen Standards entspreche. „Dann eher wirklich erneuern.“ Die Isolierung von Dach und Fassade sei da aber wichtiger, weil der Wärmeverlust höher sei.

Um die bestehende Anlage möglichst effizient zu nutzen, empfiehlt der Fachmann einen rechnerischen hydraulischen Abgleich. Dabei wird ermittelt, wie die Heizwärme effizient im Haus verteilt werden kann. „Das schont das System, weil es gleichmäßiger betrieben wird und weniger taktet.“ Gerade bei Wärmepumpen erhöhe sich so nicht nur die Effizienz, sondern auch die Lebenszeit. Zudem sei dieser Abgleich nach „Verfahren B“ mittlerweile Voraussetzung, um Fördermittel zu erhalten.

Auch bei der Umwälzpumpe lasse sich kräftig sparen. Die verbrauche jede Menge Strom. Dabei gebe es energiesparende Modelle. Der Austausch rechnet sich laut Huber schon nach zwei bis vier Jahren.

So lohnt sich eine Balkon-Solaranlage

Fast genauso schnell lohnt eine Solar-Balkon-Anlage. „Wenn man die korrekt nutzt – also Waschen und Trocknen, wenn die Sonne scheint, amortisiert sie sich nach vier bis fünf Jahren.“

Die viel beschworene Wärmepumpe sei „grundsätzlich ein super System“, so Huber. Bestenfalls wandele sie ein kW Strom in vier kW Heizwärme. Das funktioniere auch bei Bestandsgebäuden, aber aufgrund des hohen Grundumsatzes sei der Stromverbrauch am Ende sehr hoch. Bei den aktuellen Strompreisen sollte man sich zuerst um die Dämmung kümmern. Für ungedämmte Bestandsgebäude sei Biomasse – also Pellets oder Scheitholz, daher die bessere Wahl.

Für Öl- und Gasheizungen sieht der Experte hingegen keine Zukunft. Dass der Einbau neuer Gasheizungen bis vor vier Jahren noch gefördert wurde, sei aber kein Problem. „Diejenigen haben jetzt einfach mal zehn Jahre Zeit, sich auf die Dämmung zu konzentrieren.“

Fachbetriebe für energetische Beratung und Sanierung finden sich unter anderem unter www.energie-effizienz-experten.de.

