Photovoltaik im Landkreis FFB: Hier entsteht Solarstrom auf dem Acker

Von: Tobias Gehre

Dort gibt es die meisten bestehenden Anlagen. Eine der größten steht bei Türkenfeld an der Straße in Richtung Moorenweis. © Gemeinde Türkenfeld

Weg von Öl und Gas, hin zu den Erneuerbaren: Die Bundesregierung will den Ausbau regenerativer Energien massiv forcieren. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Photovoltaik.

Fürstenfeldbruck - Vor allem Anlagen auf freiem Feld sollen wieder attraktiver werden. Fachleute rechnen mit einem starken Zuwachs – auch im Landkreis.

Die Stromerzeugung auf dem Acker ist nicht unumstritten. Gegner verteufeln sie, weil die Flächen nicht mehr zum Anbau von Nahrungsmitteln zur Verfügung stehen. Befürworter verweisen auf die Notwendigkeit der Energiewende. Und der Streit der beiden Lager dürfte erst am Anfang stehen. Denn in Zukunft werden wohl auch im Landkreis mehr Solarparks entstehen. Durch das so genannte Osterpaket der Bundesregierung sollen Freiflächen-Anlagen durch bessere Vergütung des Stroms wieder attraktiv werden. Viele Kommunen bereiten sich jetzt vor. In einigen gibt es bereits Solarparks. Ein Überblick.

Alling

Beim Ortsteil Biburg gibt es bereits einen kleinen Solarpark. Und es könnten noch mehr werden. In Richtung B 2 gibt es eine 4,4 Hektar große Fläche, auf der laut Bebauungsplan Solarmodule entstehen könnten, sagt Bauamtsleiter Mathias Kral. Außerdem weise der Flächennutzungsplan ein weiteres Areal mit einer Größe von gut 22 Hektar aus. Anfragen von Unternehmen gebe es bisher aber nicht.

Eichenau

Die Starzelbach-Gemeinde hat noch keine Freiflächen-Anlage. Die Kommune erscheint auch nur wenig geeignet. Rund 42 Prozent des Gebietes sind bebaut, dazu hat Eichenau noch viele Waldflächen, erklärt Bürgermeister Peter Münster. Eventuell kämen Areale nahe der B 2 in Frage. Anfragen gibt es laut Münster aber noch keine.

Emmering

Direkt angrenzend an den Fliegerhorst hat Emmering im Flächennutzungsplan ein Areal für Photovoltaik ausgewiesen. Diese ist aber seit Jahren zurückgestellt, um der Entwicklung des ehemaligen Flugplatzes nicht entgegen zu stehen, erklärt Bürgermeister Stefan Floerecke. Weitere Planungen gebe es derzeit nicht.

Germering

Auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt gibt es noch keine Solarfelder. Das Potenzial dafür ist aber da. Ein Energienutzungsplan weist etwa 65 Hektar als privilegiert aus, erklärt der städtische Klimaschutzbeauftragte Pascal Luginger. Rechnerisch könnte über die möglichen Standorte ein Großteil des Germeringer Strombedarfes gedeckt werden.

Gröbenzell

Auch Gröbenzell verfügt über keine Freiflächen-Anlagen. Die Kommune sieht aber bei Dachflächen-Photovoltaik noch erhebliches Potenzial.

Maisach

In Maisach wird bereits jede Menge Sonnenstrom auf dem Acker produziert. Dort stehen Anlagen mit einer Gesamtleistung von 6,6 Megawatt, teilt Bürgermeister Hans Seidl mit. In Planung ist zudem eine Anlage mit einer Leistung von etwa sieben Megawatt. Sie soll 2024 fertig sein.

Moorenweis

Fast sechs Megawatt produziert ein Solarfeld nahe des Moorenweiser Ortsteils Steinbach auf einer Fläche von gut zwölf Hektar. Eine weitere steht in Hohenzell. Dort werden auf 7,3 Hektar rund 2,7 Megawatt Strom hergestellt, berichtet Bürgermeister Joseph Schäffler. Anfragen oder Planungen für weitere Anlagen gibt es derzeit nicht.

Olching

Auf dem Gebiet der Stadt Olching wird bereits fleißig Sonnenstrom produziert. Eine Anlage mit einer Leistung von rund 5,4 Megawatt steht nördlich der Bahnlinie und westlich der B 471 Richtung Gernlinden. Ein weiteres Solarfeld soll auf einer Fläche nahe des neuen Umspannwerks der Stadtwerke errichtet werden. Auf etwa zwei Hektar sollen dort rund 1,8 Megawatt erzeugt werden.

Puchheim

Parallel zur Roggensteiner Straße steht in Puchheim bereits ein Solarpark. Dort werden nach Auskunft der Stadt 1,1 Megawatt erzeugt. Und die Anlage soll erweitert werden. Auch in Puchheim-Ort gibt es Pläne zur Errichtung einer Freiflächen-Anlage. Diese werden von örtlichen Landwirten verfolgt, teilt die Stadt mit.

Türkenfeld

An der Straße von Türkenfeld nach Moorenweis steht eine Anlage mit einer Leistung von rund drei Megawatt. Eine weitere an der Bahnlinie erzeugt rund 0,8 Megawatt. Und es sollen noch mehr werden. Wie Bürgermeister Emanuel Staffler mitteilt, ist geplant, am so genannten Alten Brenner zwischen Türkenfeld und Geltendorf eine rund 40 000 Quadratmeter große neue Anlage zu errichten.

VG Grafrath

Zur Verwaltungsgemeinschaft Grafrath gehören Schöngeising, Kottgeisering und Grafrath. Jungfräulich steht Grafrath beim Thema Freiflächen-Photovoltaik da. Laut Bürgermeister Markus Kennerknecht gibt es keine Anlagen und es sind auch keine geplant. Der Rathaus-Chef führt das darauf zurück, dass in Grafrath relativ viele Flächen unter Landschaftsschutz stehen. Auch in Schöngeising gibt es keine Anlagen oder Pläne dafür. Ganz anders sieht das in Kottgeisering aus. Dort verrichtet bereits eine Anlage mit einer Leistung von 1,4 Mio Kilowattstunden jährlich ihren Dienst. Und heuer werden zwei weitere ans Netz gehen – einmal mit 3,3 Millionen Kilowattstunden und einmal mit 4,2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

VG Mammendorf

In der größten Verwaltungsgemeinschaft des Landkreises stehen bereits einige Freiflächen-Anlagen. In Hattenhofen gibt es schon zwei Exemplare mit einer Gesamtleistung von rund 4,2 Megawatt. Die zwei Sonnenkraftwerke in Althegnenberg erzeugen rund drei Megawatt. Je eine Anlage gibt es in Mammendorf (0,75 MW), Nannhofen (3,5 MW), Rammertshofen (0,75 MW) und Egg (0,4 MW). Weitere Anlagen sind momentan allerdings nicht geplant, erklärt Geschäftsleiter Robert Köll.

