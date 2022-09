Auf früherem Fliegerhorst-Gelände soll ein Hightech-Campus entstehen

Von: Thomas Steinhardt

Fläche der Driving Academy. © Heinz Weissfuss

Unabhängig von weiteren Überlegungen zum Thema Zukunft des Fliegerhorsts geraten auf dem Gelände offenbar einige Dinge in Bewegung: Auf einer Fläche genau zwischen Fürstenfeldbruck und Maisach sollen ein oder mehrere Hightech-Unternehmen angesiedelt werden – mit einer ganz speziellen Ausrichtung.

Fürstenfeldbruck – Auf dem Areal, auf dem Maisacher und Brucker Flur zusammenstoßen und ungefähr dort, wo derzeit noch die Driving Academy von BMW angesiedelt ist, soll eine Art Campus auch mit moderner Medizin-Technik Platz finden. Dabei spielt ein Begriff eine Rolle, der esoterisch klingt, es aber nicht ist: „Theranostik.“

Überregionale Strahlkraft

Unter Theranostik versteht man in der Medizin die Verzahnung von Diagnose und Therapie mit Hilfe moderner Technologien. Im Mittelpunkt steht die Erhaltung der Gesundheit und das Erkennen individueller Prädispositionen mittels molekularer Bildgebung.

„Mit der Ansiedlungsanfrage eines Unternehmens aus dem Bereich der Theranostik könnte wirtschaftliche, aber auch wissenschaftliche Strahlkraft für den Landkreis und darüber hinaus geschaffen werden“, heißt es beim Landratsamt. Die Kreisbehörde selbst besitzt zwar keine Planungshoheit. Sie tritt aber als Koordinator zwischen Fürstenfeldbrucker und Maisacher Belangen auf.

Vorbereitungen im Hintergrund

Begonnen hat alles mit einem Antrag den Brucker CSU und Brucker Grünen etwa vor einem Jahr im Stadtrat stellten. Dabei ging es um die Ansiedlung eines Technologie-Zentrums am Fliegerhorst. Seither gab es im Hintergrund etliche Gespräche mit verschiedenen Beteiligten und mit „spannenden Unternehmen“, wie es hinter vorgehaltener Hand heißt. Vom Informations-Besuch in einem Augsburger Technologie-Zentrum wird berichtet und von hochrangigen Gästen aus Norwegen, die das Fliegerhorst-Gelände in Augenschein nahmen, ist die Rede.

Außenbereich?

Planerisch hat das Projekt mit der bevorstehenden Umwandlung des noch militärisch genutzten Areals eher weniger beziehungsweise nur am Rande zu tun. Die Idee besteht darin, die fraglichen Flächen so zusagen nicht in die Konversion einfließen zu lassen, sondern sie unabhängig davon zu entwickeln. Die Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde habe bereits Zustimmung signalisiert, wird berichtet.

Im Hintergrund hier steht die Frage, inwiefern es sich bei den teils bereits versiegelten Flächen baurechtlich betrachtet um einen Außenbereich handelt oder nicht. Das Areal ist letztlich praktisch die einzige frühere Fliegerhorst-Fläche, auf der die Gemeinde Maisach planerisch irgendetwas umsetzen kann. Denn der überwiegende Rest des Geländes um die frühere Startbahn weiter Richtung Maisach unterliegt als FFH-Gebiet strengsten Naturschutzauflagen.

Wegweisendes Konzept

Auf dem Gelände, auf dem der Technologie-Kampus entstehen soll, stünden Hallen und Hangars zur Verfügung, hieß es unter anderem. „Seit über einem Jahr feilen der Landkreis sowie die Kommune Maisach und die Stadt Fürstenfeldbruck an einem neuen wegweisenden Konzept für ein Teilgebiet des Fliegerhorstes“, heißt es offiziell beim Landratsamt. „Erste Überlegungen“ in Sachen „Biodrom“ und „Theranostik“, wie es weiter heißt, will man bei einem Pressetermin in der nächsten Woche vorstellen.

