Hilfe für Menschen mit Behinderung: Neue soziale Anlaufstelle

„Der Bedarf ist riesig, die Angebote leider rar.“ So beschreibt Lisa Krupicka die Situation des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW) und des Betreuten Einzelwohnens (BEW) für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen.

Fürstenfeldbruck – „Es gibt kaum bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit Behinderungen,“ sagt die Sozialpädagogin. Sie leitet das jüngst eröffnete Büro des Dominikus-Ringeisen-Werks in der Fürstenfeldbrucker Innenstadt. Es ist Anlaufstelle für Menschen aus dem Landkreis, die eine Behinderung oder eine psychische Erkrankung haben und Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags benötigen.

Die Mitarbeiter des Dominikus-Ringeisen-Werks werden zum Beispiel unterstützend im Haushalt tätig, helfen bei der Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz oder bieten Freizeitmöglichkeiten. „Unser Ziel ist es, die Fähigkeiten, die die Menschen besitzen, zu erhalten und auszubauen. Deshalb ersetzen unsere Mitarbeiter keine Haushaltshilfe sondern leiten den Bewohner entsprechend an, damit er seinen Haushalt alleine führen kann,“ so Krupicka. Derzeit begleiten sie und ihre Kollegen zehn Menschen mit Behinderung im Landkreis.

Finanziert werden die Hilfen durch Sozialleistungen, etwa durch die Eingliederungshilfe des Bezirks Oberbayern. Auch bei der Antragstellung unterstützen Krupicka und ihre Kollegen.

Eingerichtet haben sie sich im Hans-Kiener-Haus. Die gleichnamige Stiftung, die diverse soziale Projekte in Fürstenfeldbruck unterstützt, leistete mit einer Spende von 500 Euro auch ein wenig Starthilfe. Zu erreichen sind die Mitarbeiter des Dominikus-Ringeisen-Werks in ihrem Büro in der Münchner Straße 3 in der Regel am Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und telefonisch unter (0 81 41) 3 53 88 87. Um Terminabsprache wird gebeten.