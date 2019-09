Hinein ins kühle Nass beim Brucker Hundeschwimmen

Cookie liebt Wasser. Deshalb musste der Rüde auch nicht lange gebeten werden, seinem Spielzeug ins Außen-Schwimmbecken der Brucker Amperoase hinterher zu jagen

Fürstenfeldbruck - Mehr als 100 Vierbeiner waren am Sonntag mit Herrchen oder Frauchen bei bestem Badewetter in das Freibad gekommen. Dort findet jedes Jahr zum Abschluss der Badesaison das große Hundeschwimmen statt. Also wurde am Sonntag vor Freude gebellt und gejault. Während sich die einen ohne Scheu in die Fluten stürzten, war den anderen das große Becken nicht ganz geheuer. Und wer partout nicht baden wollte, für den gab es auf der Liegewiese einen Hindernis-Parcours.