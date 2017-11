Historischer Verein feiert Jubiläum

Gründervater Lukas Drexler und Gründungsvorsitzender Robert Weinzierl berichten über den Ablauf der Gründungsversammlung am 18. November 1982.

35 Jahre

Der Historische Verein Fürstenfeldbruck hat sein Jubiläum gefeiert – im Hotel Post in Fürstenfeldbruck, an der Stelle, an der der heutige Verein vor 35 Jahren und der Vorgängerverein vor 104 Jahren gegründet wurden.