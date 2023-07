Historisches Foto löst das Rätsel um das Alter der Trauerweide

Von: Lisa Fischer

Bereits im Jahr 1946 fällte ein Sturm eine Weide an der Amper in Bruck. © Ochmann

Ein altes Foto zeigt: Die jetzt von Sturm Ronson gefällte Trauerweide hatte eine Vorgängerin an dem Platz an der Amper in Bruck. Auch diese Weide fiel bei einem Sturm - im Jahr 1946.

Fürstenfeldbruck – Es sieht aus wie ein Foto aus der vergangenen Woche – nur in schwarz-weiß: An der Amperbrücke liegt eine Trauerweide, vom Sturm zerstört, halb am Ufer, halb im Fluss. Das Foto entstand aber nicht am vergangenem Mittwoch, sondern im Jahr 1946. Und es gibt Antwort auf zumindest einen Mythos um die Trauerweide. Gut eine Woche ist es schon her, da hat Sturm Ronson die Trauerweide an der Amperbrücke – das Wahrzeichen der Stadt – umgeworfen. Online und auf der Straße bekundeten Bürger ihre Trauer und erzählen von ihren liebsten Erinnerungen. Eine Frage, die dabei aber immer wieder auftaucht: „Wie alt war die Weide?“

Sie müsse über 80 Jahre alt sein, mutmaßte eine Bürgerin. Denn sie selbst sei bereits über 70 Jahre alt und erinnere sich, als Schulkind Anfang der 1940er-Jahre an einer großen, mächtigen Trauerweide entlang spaziert zu sein. Andere behaupten wiederum, dass die Weide weit über 100 Jahre alt gewesen sein.

Das © aus dem Jahr 1946 zeigt die Weide, die damals einem Sturm zum Opfer fiel.

Nun gibt es einen Anhaltspunkt: Die Bruckerin Antonie Ochmann, mit 97 Jahren eine der Zeitzeugen der Stadt, hat ein Schwarz-weiß-Foto aus dem Jahr 1946 aus ihrer Sammlung hervorgeholt.

„Das Foto habe ich damals nach dem Sturm gemacht“, sagt die 97-Jährige. „Es gab also schon einmal eine Trauerweide an dieser Stelle.“ Und die hat das gleiche Schicksal erlitten, wie die Trauerweide, die vergangene Woche umgestürzt ist.

Um sicherzugehen, dass das Foto auch tatsächlich aus dem Jahr 1946 ist, hat Antonie Ochmann eine alte Schulfreundin angerufen, die das bestätigte. „Sie wurde damals bei dem Sturm im Volksbad von den einstürzenden Umkleidekabinen begraben und kann sich deshalb gut erinnern“, erzählt die 97-Jährige.

Die Weide, die 2023 von einem Sturm gefällt wurde. © Weber

Somit ist die Weide, an die sich einige ältere Bürger noch gut erinnern können, ein Vorgänger. Der jetzt umgefallene Baum wurde nach 1946 gepflanzt. Wann genau das wiederum war – das bleibt weiterhin unklar.

Der Sturm aus dem Jahr 1946, der an einem späten Sonntagnachmittag über der Region tobte, ist eher spärlich dokumentiert. Im Stadtarchiv wird von „großen Verwüstungen“ berichtet. Am Amperbad seien die hölzernen Umkleidekabinen und der Eingangspavillon zerstört worden. Außerdem wird berichtet, dass der „Wirbelsturm“ des Jahres 1946 im Westen von Bruck auf einer Breite von mehreren Kilometern den gesamten alten Waldbestand niedergewalzt habe. Starke Bäume seien wie Streichhölzer geknickt worden, Bretter seien weite Strecken durch die Luft getragen worden - fast wie jetzt bei Sturm Ronson. lif

