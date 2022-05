Hochkarätiges Ballett für den Frieden in der Ukraine

Von: Ingrid Zeilinger

Tanz kennt keine Grenzen: Beim Benefizabend treten Stars aus der Ukraine und Europa im Stadtsaal auf – darunter auch die deutsche Künstlerin Maria Eichwald. © Roman Noviitzky/Veranstaltungsforum

Tanzen ist international und grenzübergreifend. Nun zeigen internationale Tanzstars ihre Solidarität mit Künstlern und Menschen in der Ukraine.

Fürstenfeldbruck – Beim Benefiz-Abend „Dance for Peace“ am Sonntag, 29. Mai, werden Spenden gesammelt – für geflüchtete Künstler und den Verein „Brucker helfen der Ukraine“.

„Es ist ein wichtiges Projekt, das uns am Herzen liegt“, sagt Fürstenfeld-Leiter Norbert Leinweber. Denn in diesem Krieg gehöre jede Solidarität der Ukraine. Man wolle als Kulturschaffende nicht tatenlos zusehen. Daher entstand die Idee, einen hochkarätigen Tanzabend auf die Beine zu stellen. „Tanz ist per se eine interkulturelle Szene“, erklärt Heiner Brummel, künstlerischer Leiter von Dancefirst. „Es gibt keine Grenzen zwischen Nationen und Kulturen.“

Die Organisatoren Kumiko Noshiro, Leiterin der Munich International Ballet School, und Nobuhiro Terada, Direktor Juniorballett Kiew, sowie Brummel und Leinweber versprechen eine hochkarätige Besetzung. Weltstars wie die ukrainischen Tänzer Alexis Tutunnique, Stanislav Olshansky, Myklukha Kateryna, Alesandr Trush, Natasha Kusch, Anastasia und Denis Matvienko haben zugesagt. Dazu kommen Maria Eichwald, Lucas Erni, Antonio Casalinho, Margarita Fernandes, Bianca Teixeira – alle Solisten des Bayerischen Staatsballett – und das Bayerische Junior Ballett München unter der Leitung von Ivan Liska. „Es ist eine Mischung zwischen Klassik und Moderne“, sagt Kumiko Noshiro. Die ukrainische Sängerin Margarita Rubinova und der italienische Komponist Roberto Cacciapaglia umrahmen die Darbietungen. „Cacciapaglia hat extra ein Stück für die Veranstaltung komponiert“, berichtet Brummel. Ein Stück des Abends schafft eine Verbindung zu Dancefirst.

Spendenboxen

Die Schirmherrschaft haben Generalkonsul Yury Yarmilko und OB Erich Raff übernommen. „Wir wollen den Besuchern einen künstlerisch erstklassigen Abend bieten und so viel Geld wie möglich einspielen“, sagt Leinweber. Alle Beteiligten verzichten auf Honorar. Damit sich viele die Karte leisten können, betrage der Eintritt bewusst nur 30 Euro. „Wir möchten aber gerne, dass die Besucher entsprechend aufstocken“, betont Leinweber. Dazu werden Spendenboxen aufgestellt, aber auch bei der Online-Buchung kann der Preis erhöht werden. „Und das machen die Menschen.“ Auch Geflüchteten aus der Ukraine wird ein Kartenkontingent über den Verein „Brucker helfen der Ukraine“ zur Verfügung gestellt.

Der Erlös geht zur Hälfte an den Verein für seine Arbeit vor Ort. Der andere Teil geht an Help Dance – ein Verein, der geflüchtete ukrainische Tänzer mit Trainingsmöglichkeiten und Unterkunft unterstützt, aber auch die in der Ukraine verbliebenen Künstler.

Dance for Peace

beginnt am 29. Mai um 19 Uhr im Stadtsaal. Karten gibt es an allen Vorverkaufstellen und auf der Internetseite www.fuerstenfeld.reservix.de.