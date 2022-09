Jeder große Bauer hatte eine Anlage: Die Geschichte der Windkraft in Bayern

Von: Ingrid Zeilinger

In ihren Büchern erzählt die Bruckerin Irmgard Leeb-Schwarz die Geschichte der Windkraft in Bayern anhand ihrer eigenen Familie. Dafür hat sie viele Unterlagen auf dem Speicher ihres Elternhauses gefunden und ausgewertet. Ihr Urgroßvater Isidor Leeb baute auch an seiner Schmiede einen Windbrunnen. © Weber

Die Diskussion um Windräder ist in der Energiekrise aktueller den je. Dass vor 100 Jahren einige Windkraftanlagen auch in Bayern standen, weiß kaum noch jemand.

Fürstenfeldbruck – Doch es ist die Familiengeschichte von Irmgard Leeb-Schwarz. Ihr Urgroßvater war damals einer der Pioniere.

Wenn Irmgard Leeb-Schwarz die aktuelle Diskussion um Windräder, 10 H-Regelung und Finanzierung verfolgt, kann sie nur milde lächeln. „Vor 100 Jahren waren sie in Bayern weit verbreitet, jeder große Bauernhof hatte ein Windrad.“ Nun sei Bayern hintendran. „Jetzt bräuchten wir die Energie aus der Luft.“

Dass sich die 68-Jährige für die Windkraft interessiert und darüber zwei Bücher geschrieben hat, liegt an ihrer Familiengeschichte. Ihr Urgroßvater Isidor Leeb produzierte und verkaufte im 19. und 20. Jahrhundert im niederbayerischen Dorf Malching Windräder. Mit ihrer Hilfe wurde Wasser aus Brunnen gepumpt und über ein Gefälle in Haus und Stall geleitet. Mit der Technik konnten auch Maschinen betrieben werden. „Er gehörte zu den Pionieren“, sagt Irmgard Leeb-Schwarz über ihren Uropa.

Pläne aus Amerika

Wie er auf diese Geschäftsidee kam, ist nicht überliefert. Irmgard Leeb-Schwarz hat herausgefunden, dass Europäer, die nach Amerika auswanderten, Windmühlen mitnahmen. Die Technik funktionierte im Osten der Vereinigten Staaten gut, aber nicht im mittleren Westen. Also tüftelten Ingenieure und Erfinder an der Technik und bauten ihre eigenen Windräder. Bei der Weltausstellung in Philadelphia im Jahr 1867 wurden sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Und an diese Pläne muss auch Isidor Leeb gekommen sein. Der gelernte Schmiede- und Hufschmiedemeister sah darin eine Chance, auch wenn er zunächst ein hohes Risiko einging. „Er war ein gewiefter Geschäftsmann und sehr schnell ziemlich erfolgreich“, erzählt Leeb-Schwarz. Er baute die Anlagen nach amerikanischem Modell nach. Im Jahr 1884 stand das erste Windrad an seiner alten Schmiede.

Das Foto aus dem Jahr 1884 zeigt Isidor Leeb sen. (vorne r.). Sein Sohn Isidor Leeb jun., der damals 18 Jahre alt war, steht auf der Dampfmaschine. © Privat

Am Anfang sei die Skepsis schon da gewesen, berichtet die Autorin aus Überlieferungen. Man habe genau hingeschaut, wenn der erste Bauer im Dorf ein Windrad baute. Doch schnell erkannten die Menschen den großen Fortschritt, dank Wind fließendes Wasser zu bekommen. Wobei so ein Windturm eine große Investition war. Ein Windrad mit drei Metern Durchmesser kostete 350 Reichsmark – ohne Turm, ein größeres mit vier bis sechs Quadratmetern Durchmesser für den Maschinenbetrieb 560 bis 900 Reichsmark.

Zur Stromerzeugung wurden die Windräder damals nicht genutzt. Nur als 1914 die Treibstoffpreise explodierten, schloss Isidor Leeb einen Dynamo ans Windrad an. So konnte er neben Hof und Werkstatt sogar die Post und den Pfarrhof mit Strom versorgen.

Isidor Leebs Firma verkaufte um die 600 Windkraftanlagen bis zum Jahr 1939 – vor allem in Oberbayern und in Oberösterreich. Waren die ersten noch überwiegend aus Holz, wurden sie später aus Eisen und Stahl gefertigt.

Windräder in Indien

Die Leebschen Windräder haben es bis nach Indien gebracht. Ein Missionspater aus Bayern war darauf aufmerksam geworden. „Über Umwege landete er bei meinem Großvater“, erzählt Leeb-Schwarz. Drei Räder wurden per Schiff nach Indien geschickt, doch der Aufbau hatte es in sich. Schließlich reiste ihr Vater Franz Leeb 1927 mit dem Schiff von Triest nach Bombay und weiter nach Theresapur. Zehn Monate blieb er dort, um die drei Windräder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.

Nach seinem Tod 1917 übernahm sein Sohn Isidor Leeb jun. das Geschäft. In dritter Generation führte es Franz Leeb, Irmgard Leeb-Schwarzs Vater, weiter. Erst in den 1950er- und 60er-Jahren war die Nachfrage weg. Teils wurden die Räder abgebaut, aber einige wurden restauriert, wie Leeb-Schwarz in Erfahrung gebracht hat. So kann man noch heute in Bayern ein Stück ihrer Familiengeschichte besichtigen.

Die zwei Bücher

Die Windräder gehörten zum Tagesgespräch der Familie Leeb. Irmgard Leeb-Schwarz erinnert sich an Erzählungen aus ihrer Kindheit, wenn Windbrunnen repariert wurden. Denn das Kraxeln in die tiefen Schächte und in die Höhe sei nicht ungefährlich gewesen. „Mir war lange nicht bewusst, dass es etwas Besonderes war.“ Doch vor zehn Jahren entdeckte sie einen Zeitungsartikel über die vergessene Technik der Windräder.



Im Speicher des Elternhauses sortierte sie mit ihrem Bruder lange Unterlagen: Pläne, Preislisten, Briefe und Postkarten – aus all diesen Informationen verfasste sie schließlich zwei Bücher, die im Verlag Books en Demand erschienen sind.



„Wie die amerikanischen Windräder von Niederbayern nach Indien kamen“ erzählt von der Reise ihres Vaters nach Indien und erschien 2018. Dem folgte 2022 „Wie die amerikanischen Windräder nach Niederbayern kamen“. „Es erzählt die Geschichte der Windräder, die Familiengeschichte läuft parallel mit“, erklärt die Autorin. Spannend sei auch der Verbund zur Weltgeschichte.



Wichtig ist der 68-Jährigen vor allem eines: die Geschichte der Windkraft in Bayern zu bewahren. „Man darf es nicht vergessen, es ist ein Stück regionale Heimat- und Technikgeschichte. imu



