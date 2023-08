Ihre Blumen verbreiten gute Laune auf dem Bauernmarkt

Sträuße, Kräuter, Stauden und mehr bietet Susanne Beck am Eingang des Bauernmarktes an. Das Sortiment wechselt je nach Jahreszeit. Die meisten Pflanzen baut sie in ihrer Gärtnerei selbst an. © Stephanie Hartl

Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse und mehr: Seit 35 Jahren bieten Landwirte auf dem Bauernmarkt in der Tenne vom Kloster Fürstenfeld regionale Produkte an. Sie sind im Landkreis die Pioniere der Selbstvermarktung.

Fürstenfeldbruck – Die Gärtnerei Beck in Gröbenzell gibt es seit 30 Jahren. Seit zehn Jahren ist Susanne Beck mit ihren Blumen, Stauden, Kräutern und vielem mehr auch auf dem Bauernmarkt vertreten. Und diese Zeit möchte sie auf keinen Fall mehr missen. „Es ist einfach so schön, wir sind eine große Familie am Bauernmarkt“, sagt sie. „Ich würde den Samstag auch nie sausen lassen.“ Sie fährt immer selbst raus nach Fürstenfeld und ist eigentlich immer alleine mit ihrem Stand. Aber das ist genau das, was sie mag. „Ich bin ein Einzelkämpfer und mag es gerne, wenn viel los ist.“

Der Stand am Eingang

Mit ihren Waren ist sie am Bauernmarkt nicht zu übersehen, denn Susanne Beck hat ihren Stand direkt vor dem Eingang. Nur bei schlechtem Wetter oder wenn es unter null Grad kommt, muss sie mit ihrem Stand nach drinnen umziehen. Dann geht es nicht anders, aber draußen ist ihr eigentlich lieber. „Da kann ich mich halt auch mehr ausbreiten.“

Markt-Erfahrung hatte sie schon, bevor sie nach Fürstenfeld kam. Freitags ist die Gärtnerei in Gröbenzell auf dem Markt vertreten, zusätzlich zur Gärtnerei gibt es ja auch noch die Blumengeschäfte in Gröbenzell und Emmering.

Angepflanzt wird im Betrieb unter 1200 Quadratmeter Glas. „Wir sind sehr, sehr gut belegt“, betont Susanne Beck stolz. Grünpflanzen, blühende Pflanzen, Topf- und Saisonpflanzen und auch Schnittblumen gibt es im Sortiment. Letztere stammen überwiegend aus eigenem Anbau, ansonsten wird mit ausgewählten Lieferanten zusammengearbeitet und auch hier darauf geachtet, dass die Transportwege kurz sind. Rosen kauft Susanne Beck beispielsweise dazu.

Blumen nach Jahreszeit

Natürlich hat sie nicht das komplette Angebot am Bauernmarkt dabei, je nach Saison gibt es entweder vorwiegend Kräuter, Geranien und Fuchsien wie im April und Mai. Jetzt im Sommer sind es vorwiegend Stauden, die sie am Samstag einpackt. Beim Herbst-Zauber geht es dann eher in Richtung Gräser. Etwa alle drei Monate wechselt das Sortiment. Die Kunden schätzen die Qualität. „Die Blumen wachsen super und halten sehr lange“, betont sie.

Als Neuling vor zehn Jahren ist sie super angenommen worden von den Bauernmarkt-Kunden: „Wenn die Leute mitbekommen haben, dass unsere Sachen aus der eigenen Gärtnerei stammen, war das gleich eine andere Hausnummer.“ Wenn wieder der Bauernmarkt-Samstag ansteht, heißt das am Vortag, schon mal alles herrichten. Das bedeutet zwei bis drei Stunden Vorarbeit. Sträuße vorbereiten, Schnittblumen herrichten, ans Packpapier denken und das Büro in den Korb packen – alles wird auf „perfekt gemacht“.

Los geht es am Samstag meistens gegen 6.15 Uhr, bis 7 Uhr hat Susanne Beck ihren Stand aufgebaut und kann sich noch selbst etwas gönnen, wie etwa ein leckeres Frühstück. „Schnittlauchbreze bei Karin und dann einen Kaffee am Stand vom Bienenhof Engelschall in aller Ruhe und dann kann’s losgehen.“ Besonders schön findet sie die Morgenstunden, wenn die Sonne aufgeht. „Das ist schon was Besonderes in der Früh im Kloster. Das genieße ich so sehr, das ist unglaublich schön.“

Besonderes Erlebnis

Susanne Beck hat schon einiges an ihrem Stand erlebt, eine Kundin ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben. „Die Dame wollte für ihre Tochter einen Brautstrauß ordern“, erinnert sie sich. „Das war spannend, aber wir haben es geschafft, und die Braut war zufrieden.“ Überhaupt: „Ich bin mit meinem Stand wie ein Guten-Morgen-Echo“, findet die Standbetreiberin. „Der Bauernmarkt und dann die schönen Blumen – ich glaube, das tut allen richtig gut.“

Der Bauernmarkt in der Tenne von Fürstenfeld ist immer samstags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Infos auf www.bauernmarktffb.de. Das Tagblatt stellt die Standbesitzer in einer Serie vor.

