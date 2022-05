Die guten Seelen der Vereine: Im Dienst der großen Rotary-Familie

Teilen

Tierärztin Svenja Rausch und Klaus Wagner freuen sich darüber, was die Spenden alles bewirken können. © Privat

Es sind Ärzte, Anwälte oder Ingenieure. Was sie vereint, ist der Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Finanziell, aber auch beim Thema Bildung. Klaus Wagner und Svenja Rausch gehören ebenfalls zu dieser Familie. Sie sind die guten Seelen des Brucker Rotary Clubs.

Fürstenfeldbruck – Anders als bei anderen Vereinen kann man beim Rotary Club nicht einfach Mitglied werden. Der Club spricht, wenn Interesse besteht, seine potentiellen Mitglieder an und bietet ihnen eine Mitgliedschaft an. So kamen auch Klaus Wagner und Svenja Rausch zu den Rotarys. Seitdem sind sie nicht mehr wegzudenken.

Der Rotary Club weist eine bunte Mischung an Berufsgruppen auf. Von Rechtsanwälten, über Ärzte bis hin zu Wirtschaftsingenieuren sind eine Vielzahl an Berufen vertreten. An erster Stelle steht für die Rotarys, Projekte und Menschen finanziell zu unterstützen. „Wir möchten dort helfen, wo die aufgespannten Netze der Regierung Löcher haben“, sagt Klaus Wagner. Der 81-jährige Westfale ist seit rund 30 Jahren Mitglied bei den Rotariern.

Beim Stammtisch

Beim wöchentlichen Stammtisch im Hotel zur Post in Fürstenfeldbruck werden unterschiedlichste Projekte besprochen. Egal ob internationale Aktivitäten in Togo oder bei der Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler – der Rotary Club hilft finanziell. Auch der Erlös des jährlichen Christbaumverkaufs in Grafrath fließt in die Projekte.

„Besonders schön finde ich, dass man sieht, was eine Spende alles bewirken kann und dass man weiß wo sie ankommt“, sagt die Tierärztin Svenja Rausch. Der Rotary Club hat sich beispielsweise von Anfang an für die Ausrottung der Kinderlähmung Polio eingesetzt. „Die Fortschritte, die man in dieser Sache sehen kann, machen mich einfach glücklich“, sagt die 30-Jährige. Die gebürtige Germeringerin ist seit 2019 im Club. Zuvor war sie bei der Jugendorganisation „Rotaract“ aktiv und bringt sich dort weiterhin ein.

Weiterbildung

Doch der Club will nicht nur materiell helfen, sondern auch weiterbilden. Seit einiger Zeit bieten die Rotarier daher an der Mittelschule West Berufsvorbereitungskurse an. Die Acht- und Neuntklässler lernen hierbei einmal in der Woche, wie man sich richtig bewirbt und im Unternehmen vorstellt. Es finden zudem Einzelgesprächen mit den Schülern statt, um sie auf ihr künftiges Berufsleben vorzubereiten und sie zu unterstützen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch die Club-Mitglieder selbst wollen sich weiterbilden. Jede Woche hält ein Mitglied oder eine Person von außerhalb einen kleinen Vortrag und berichtet über ein bestimmtes Projekt oder Thema. Einmal jährlich findet ebenfalls eine Aktion für Jugendliche statt. Hier kommen 15- bis 18-Jährige aus aller Welt nach Fürstenfeldbruck. Sie leben für 14 Tage bei verschiedenen Mitgliedern des Clubs. „Beide Seiten lernen in dieser Zeit sehr viel“, berichtet Klaus Wagner, dem dieses Projekt sehr am Herzen liegt. Gemeinsam werden Ausflüge unternommen – beispielsweise ein Besuch in der BMW-Welt, der KZ-Gedenkstätte in Dachau oder eine Bootstour auf der Amper.

Mittlerweile hat der Club 70 Mitglieder, hierunter sechs Frauen. „Das schöne bei einer Mitgliedschaft ist, dass man persönliche Freunde gewinnt“, sagt Klaus Wagner. „Es ist quasi eine Familienmitgliedschaft.“ Vor der Coronapandemie wurden einige Clubreisen unternommen – auch nach Rom. „Dank gewisser Kontakte wurden uns einige Zugänge im Vatikan verschafft“, erinnert sich der 81-Jährige. „Das war toll. Dies wäre uns aber ohne gewisse Beziehungen nicht möglich gewesen.“ Und dieser großem Familie wollen die beiden guten Seelen etwas zurückgeben.

Der Club und seine Jugend-Organisation

Seit nunmehr über 45 Jahren engagiert sich der Rotary Club Fürstenfeldbruck im Landkreis. Sie unterstützen das Kreis-Altenheim in Jesenwang, die palliativ-medizinischen Einrichtung und die ambulante Palliativstation des Klinikums. Sie bieten Berufsinformation und Patenschaften an Schulen und engagieren sich im Projekt „Lesen hat Zukunft“. Zudem beteiligen sich die Rotarier an verschiedenen globalen Projekten.



Der Brucker Rotary Club hat 70 Mitglieder, darunter sechs Frauen. Der derzeitige Vorsitzende ist Dirk Eikemeier. Die Rotarier treffen sich jeden Montag um 19.30 Uhr im Hotel zur Post. Dort werden aktuelle Projekte besprochen und Vorträge gehalten.



Die Jugend-Organisation des Rotary-Clubs ist der Rotaract Club. Unter dem Motto „Lernen – Helfen – Feiern“ bietet er ein vielseitiges Programm. Der Rotaract Club Fürstenfeldbruck wurde 2003 gestartet und gehört zum Distrikt 1841.



Vereinssteckbrief: Mitglieder: 70; Kontakt: secretary@rc-ffb.de; Internet: https://fuerstenfeldbruck.rotary.de.

(Antonia Plamann)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.