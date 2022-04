Im Dienst Kollegin begrapscht

EIn 35-Jähriger musste sich vor Gericht verantworten. © Archiv

Ein 35-Jähriger hat eine Arbeitskollegin in der Flüchtlingsunterkunft am Fliegerhorst sexuell belästigt. Auch eine weitere Mitarbeiterin ging er an.

Fürstenfeldbruck – Daher wurde der Mann nun am Amtsgericht wegen sexueller Belästigung und vorsätzlicher Körperverletzung zu 2400 Euro Geldstrafe verurteilt.

Der 35-Jährige hatte seine aus Rumänien stammende Kollegin im Sommer 2020 gegen ihren Willen in einem versperrten Raum geküsst, ihr an Brust und Hinterteil gefasst. Ein weiteres Mal schlug er sie aufs Gesäß. „Das war sehr unangenehm und hat wehgetan“, sagte die Rumänin vor Gericht. Die 53-Jährige war nach dem Vorfall fast zwei Wochen krank geschrieben und kündigte ihre Arbeitsstelle daraufhin. Dennoch wollte sie die Sache eigentlich für sich behalten und den Mann nicht verurteilt sehen, das betonte sie auch in der Verhandlung. „Jeder Mensch macht Fehler, ich will nicht, dass ihm etwas passiert.“ Der Grund für ihr Schweigen: „Ich hatte Angst vor ihm, nachdem das passiert ist.“

Ans Licht kam die Sache durch eine Kollegin, die der 35-Jährige ebenfalls belästigt hat. Diese soll ihrem Vorgesetzten zitternd und unter Tränen davon berichtet haben. Der Arbeitgeber der beiden Frauen hatte den Mann daraufhin angezeigt.

Der Rechtsanwalt des Angeklagten hielt der Rumänin vor, bei zwei anderen Männern weniger zurückhaltend gewesen zu sein. Diesen habe sie mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung gedroht. Vom Verteidiger des Angeklagten benannte Zeugen bestätigten dies zwar, die 53-Jährige aber wies dies weit von sich.

Der 35-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorfällen. Er saß eher gelangweilt auf der Anklagebank. Nachdem die 53-Jährige und weitere Zeugen gehört worden waren, einigten sich Richter, Staatsanwalt und sein Rechtsanwalt in einem Rechtsgespräch darauf wie der Mann bei einem Geständnis verurteilt werden könnte.

Das Geständnis folgte daraufhin auch, allerdings nicht aus dem Mund des Angeklagten, sondern aus dem seines Rechtsanwaltes. Der Richter übernahm daraufhin die vom Staatsanwalt geforderte Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 30 Euro. sus

