Im Herbst kommen die ersten Hortkinder

Die wellenförmige Außenfassade gibt dem neuen Hort West an der Cerveteristraße sein charakteristisches Aussehen. Das Haus ist beinahe klimaneutral und soll im Herbst in Betrieb genommen werden.

FFB

von Ingrid Zeilinger

An der Cerveteristraße wird gerade der neue Hort West gebaut – als Dependence des Horts an der Richard-Higgins-Grundschule. Den Kindern bietet die Stadt ein nahezu klimaneutrales Gebäude und große Freiflächen, auf der sie den Kreislauf der Natur entdecken können.

Fürstenfeldbruck – Ursprünglich sollte der Hort zusammen mit bezahlbarem Wohnraum am Sulzbogen entstehen. Doch nach längerem Diskussionen verwarf die Stadt diesen Plan aus finanziellen Gründen. Am Sulzbogen werden nun nur noch Wohnungen gebaut. Der Hort zog dagegen an die Cerveteristraße – zwischen Montessori-Kinderhaus und der neuen Grundschule West. Er kostet die Stadt rund 2,5 Millionen Euro.

Die wellenförmige Fassade aus Lärchenholzlatten zeigt: Das Haus ist in Massivholzbauweise erstellt – ein Beitrag zur CO2-Einsparung, heißt es aus dem Bauamt. Zudem kann das Holz Wärme speichern, was besonders im Sommer hilfreich ist. Angeschlossen wird das Haus an das Fernwärmenetz. Zusammen mit der Photovoltaik auf dem Dach und der Holzbauweise erreicht der Hort fast Klimaneutralität. Auch die Dachflächen werden begrünt.

Der Hort ist barrierefrei. Eine Aufstockung wäre möglich – samt Aufzug an der östlichen Fassade. Untergebracht werden im Hort zwei Gruppen, jede mit einem eigenen Ausgang in den großen Garten. Dieser wird mit Hochbeeten, Kräuterspiralen und natürlich Spielgeräten gestaltet. „Wir vermitteln den Kindern den Kreislauf der Natur“, erklärt Michael Maurer, Sachgebietsleiter für Schulen und Horte bei der Stadt. Vom Säen über das Wachstum bis zur Ernte können die Mädchen und Buben mitwirken und beobachten.

Der Hort West wird eine Dependence des Horts an der Richard-Higgins-Schule. „Die Kinder gehen unter Betreuung von der Schule zum Hort“, erklärt Maurer. 50 Regelplätze stehen zur Verfügung, wobei sich die Zahl reduzieren könnte. Denn es sind drei bis fünf Integrationsplätze geplant. Diese gab es bislang nur im Hort Nord. Für die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gibt es zusätzliches Personal und Fachdienststunden.

Zum Schuljahresbeginn im September soll der neue Hort West in Betrieb genommen werden. Mitarbeiter sind bereits gefunden, berichtet Maurer. Die 70 Plätze im Richard-Higgins-Hort bleiben vorhanden. Erweiterungsbedarf nach dem Neubau der Schule West besteht laut Maurer nicht. „Dort gibt es zwei gebundene Ganztagszweige und den Rest decken wir mit der Mittagsbetreuung ab.“ Sollte doch das eine oder andere Kind in den Hort gehen wollen, habe man dann ausreichend Plätze vorrätig. Denn mit der Sprengeländerung durch die fünfte Grundschule in der Stadt wird die Richard-Higgins-Schule verkleinert.