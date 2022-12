Im Hindu-Tempel geht es an Weihnachten ruhig zu

Von: Ingrid Zeilinger

Im hinduistischen Tempel im Brucker Westen zelebriert der Priester Raguna-Than Kurukel sein Ritual. © PETER WEBER

Während die Christen am 24. Dezember die Geburt von Jesus feiern, ist es für die Hinduisten in Stadt und Landkreis ein – fast – normaler Tag.

Fürstenfeldbruck – Denn in dieser Weltreligion existiert das Weihnachtsfest nicht. An manchen Bräuchen beteiligt sich die jüngere Generation trotzdem

Im Tempel im Brucker Westen, der dem indischen Gott Ganesha gewidmet ist, zelebriert Priester Raguna-Than Kurukel sein Ritual wie gewohnt. Einen Weihnachtsbaum sucht man in dem bunten Raum mit vielen Altären vergeblich. Die ältere Generation kennt kein Weihnachten, erzählt Sellathurai Satkunanathan vom Tamil-Hindu-Verein München. Doch die jüngeren erleben die Weihnachtsbräuche mit – in der Schule, am Arbeitsplatz, bei Freunden. Manche schmücken auch ihre Fenster mit Lichtern. Und auch katholische Inder würden Weihnachten feiern.

Das größte Fest der Hinduisten ist das Lichterfest „Diwali“, das im Oktober oder November gefeiert wird. Übersetzt bedeutet es „Lichterkette“. Häuser und Straßen werden mit Lichtern beleuchtet. Das erste Fest zum kalendarischen Jahresbeginn ist hier das Erntedankfest um den 15. Januar.

Auch das hinduistische Neujahr ist nicht am 1. Januar, sondern am 14./15. April. Es wird nach der Sonne berechnet, erklärt Sellathurai Satkunanathan. Auch wenn Silvester für sie keine Bedeutung hat, würden sich manche am Feuerwerk beteiligen – alleine um den Kindern eine Freude zu machen.

