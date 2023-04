Einstieg in Bewusstseinsänderung: Im Kreistag wird bald fairer Kaffee angeboten

Von: Thomas Steinhardt

Der Landkreis will Fairtrade-Kommune werden. © picture alliance / dpa

Auch der Kreistag will ein Zeichen für fairen Handel setzen. Deshalb soll in dem Gremium und in seinen Ausschüssen künftig fair gehandelter Kaffee und ein weiteres fair gehandeltes Produkt angeboten werden.

Fürstenfeldbruck - Der Landkreis Fürstenfeldbruck bewirbt sich auf diese Art darum, ein so genannter Fairtrade-Landkreis zu werden. Im Hintergrund steht der Verein „Fairtrade“, der sich eine Welt zum Ziel gesetzt hat, in der alle Kleinbauern und Arbeiter über existenzsichernde Lebensgrundlagen verfügen. Wunsch des Vereins ist es, gerechtere Bedingungen im Welthandel voranzutreiben. Der Landkreis soll dazu beitragen, das im Bewusstsein zu stärken.



Leicht zu handeln

Im Umwelt-Ausschuss des Kreistags stieß die Idee auf einhellige Zustimmung. Es sei relativ einfach, fair gehandelte Produkte zu bekommen, erzählte etwa der SPD-Kreisrat und Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl, dessen Kommune bereits bei der Aktion dabei ist. Und auch dem Landrat war versichert worden, dass die Teilnahme einfach zu handeln sei. „Es ist ein Einstieg in eine Bewusstseinsänderung“, fand er.

Bitte ein Lob

Neben dem Kaffee im Kreistag einigte man sich auf Bitte von Christina Claus (Grüne) auch darauf, dass der Landrat, wenn er Blumen verschenkt, „nach Möglichkeit“ fair gehandelte kaufen solle. Karmasin („Ich will auch mal gelobt werden“) berichtete in diesem Zusammenhang, dass er zuhause fair gehandelten Bio-Kaffee trinke, der durchaus auch teurer als andere Sorten sei. Logisch, wenn der Landrat Lob erwartet: Prompt wurde im Ausschuss die unter Beobachtern durchaus bekannte Vorliebe Karmasins für eine ökologisch vielleicht nicht ganz so optimale Büro-Espresso-Sorte (humorig) angesprochen.



Mehr als das

Bayernweit machen bisher 17 Kreise bei der Fair-Trade-Kampagne mit. Im Brucker Land sind die Stadt FFB, Germering, Gröbenzell, Olching und eben Puchheim mit an Bord. Jan Halbauer (Grüne) verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass es natürlich schön sei, wenn man künftig die hübschen Fair-Trade-Schilder präsentieren könne. Insgesamt müsse aber schon mehr passieren als das.

