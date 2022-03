Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine erreichen auch den Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Lisa Fischer, Tobias Gehre

In der Republik Moldau kommen Tausende aus der Ukraine an. Ursula Reisch aus Unterschweinbach schickt deshalb eine Hilfslieferung in das ohnehin schon sehr arme Land. © Privat

Im Landkreis Fürstenfeldbruck soll eine große Zahl ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Dependance des Ankerzentrums am Fliegerhorst untergebracht werden.

Landkreis – Immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der von Russland angegriffenen Ukraine erreichen den Landkreis. Bereits am Mittwoch kamen vereinzelt erste Menschen an. Am Donnerstag wurde „eine größere Anzahl“ ukrainischer Staatsbürger in der Dependance des Ankerzentrums erwartet. Das teilte die zuständige Regierung von Oberbayern mit. Wie viele genau, könne man noch nicht beziffern, so die Behörde noch. Die Lage verändere sich ständig.

Erste Anlaufstelle für Flüchtlinge ohne private Kontakte ist in der Region das Ankunftszentrum in München. Dort war der Andrang am Donnerstag groß. Derzeit finde eine Bestandsaufnahme statt, um zusammen mit den Kreisverwaltungsbehörden und Kommunen zu klären, wo weitere freie Plätze vorhanden sind und Flüchtlinge in Oberbayern untergebracht werden können. Zudem soll eruiert werden, wie bestehende Kapazitäten noch erweitert und auch direkt Wohnungen angeboten werden können.

Viele Geflüchtete inder Republik Moldau

Bis nach Deutschland wollen aber längst nicht alle. Viele Menschen fliehen in die Nachbarländer der Ukraine – darunter auch in die Republik Moldau. Das ist einer der ärmsten Staaten Europas und selbst auf Hilfe angewiesen. Ursula Reisch aus Unterschweinbach kennt das Land gut. Seit drei Jahren fährt die 45-Jährige regelmäßig nach Moldau, um dort mit ihrer Organisation „Land ohne Grenzen“ zu helfen. Vor allem schafft sie Hilfsgüter für soziale Einrichtungen sowie Kranken- und Waisenhäuser ins Land. Jetzt organisiert sie den nächsten Transport – diesmal für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Die meisten Geflüchteten würden in Grenznähe bleiben, in der Hoffnung, bald wieder in ihre Häuser zurückkehren zu können. Der Großteil sei mit dem Auto gekommen. Die Hilfsbereitschaft der Moldauer sei beeindruckend, schildert Reisch. Die Flüchtlinge würden teilweise privat untergebracht oder in kostenfrei zur Verfügung gestellten Hotels und gut organisierten kleineren Zeltlagern versorgt. Restaurants böten für die Menschen kostenlose Mahlzeiten an.

Noch mehrHilfe benötigt

In Moldau gehe man davon aus, dass der Krieg noch lange dauern wird. Mit der nächsten Flüchtlingswelle würden die Menschen zu Fuß kommen – und noch viel mehr Hilfe brauchen. Deshalb bittet Reisch die Menschen im Landkreis um deren Hilfe für ihren nächsten Hilfstransport. Benötigt werden Gebrauchtwaren, wie Taschenlampen, Wasserkocher, Schlafsäcke, Krücken, Gehstöcke oder Rollstühle. Aus Hygienegründen können nur neu und originalverpackt Seifen, Zahnbürsten und -pasten, Cremes, Windeln, Monatshygiene-Artikel, Inkontinenzprodukte, Handschuhe, Verbandsmaterial, Masken und Batterien angenommen werden. Bis zum 23. März möchte Reisch einen großen Lkw mit Hilfsgütern auf die Reise schicken. „Helfen kostet Geld“, sagt sie. Deshalb ist sie froh um jede finanzielle Unterstützung.

Abgegeben werden können die Sachen täglich von 7 bis 20 Uhr in der Bürgermeister-Langwieder-Straße 9 in Egenhofen oder bei einer ihrer Sammelstellen im Münchner Großraum. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.land-ohne-eltern.de oder bei Ursula Reisch unter Telefon (0171) 1 77 27 23.

Partnerstadt teiltSturmgewehre aus

Auch in Eichenaus Partnerstadt Wischgorod brauchen die Menschen Unterstützung. Eine erste Hilfslieferung vom Starzelbach ist in der Nacht auf Donnerstag in der Partnerstadt Wischgorod eingetroffen. Dabei handelt es sich unter anderem um medizinisches Gerät, Medikamente, Narkosemittel und Kindernahrung. Eichenaus Bürgermeister Peter Münster koordiniert die Hilfeleistungen in der Gemeinde und hat regelmäßig mit seinem ukrainischen Amtskollegen Aleksej Momot Kontakt. Der Hilfskonvoi gelangte durch einen Korridor für Warenlieferungen nach Wischgorod. Nach Angaben Momots sind die Schäden in der Partnerstadt relativ gering, obwohl sie nur etwa 20 Kilometer von Kiew entfernt ist. In Wischgorod seien bisher nur militärische Einrichtungen betroffen. Im Nordwesten und Südosten der Partnerstadt ist je eine ukrainische Garnison stationiert. Ansonsten sei es in Wischgorod vergleichsweise ruhig. Allerdings hat man dort mittlerweile begonnen, Sturmgewehre an die Bevölkerung auszuteilen. „Wir sind bereit zum Kampf“, teilte der Wischgoroder Bürgermeister seinem Eichenauer Amtskollegen mit.

Tenne als Hauptquartier

Unzählige Spenden kommen aktuell auch in der Tenne im Kloster Fürstenfeld zusammen – nicht nur aus dem Landkreis: Am Mittwochabend trafen sieben Transporter ein, randvoll mit Spenden aus dem Berchtesgadener Land, erzählt Florian Weber, einer der Initiatoren der Sammlung. Bekannte im Berchtesgadener Land hätten erklärt, es gebe dort keine oder nur wenige Sammelstellen. Deshalb wurden nun Spenden von Bürgern dort gebündelt und in die rund 180 Kilometer entfernte Tenne im Veranstaltungsforum Fürstenfeld gebracht. „Wir hatten eigentlich mit zwei Transportern geplant“, sagt Weber. Am Ende waren es fünf mehr. Am Donnerstagabend sollten weitere Ladungen eintreffen.

Über die Facebook-Gruppe hatte Weber deshalb am Donnerstagmorgen an die Helfer appelliert: „Wir brauchen 30 Leute. Sonst müssen wir die Annahme stoppen.“

Vierter Konvoi macht sich auf den Weg

Die Spenden müssen sortiert und verladen werden. Denn am heutigen Freitag startet schon der nächste Hilfskonvoi – seit Samstag mittlerweile der vierte aus Fürstenfeldbruck – nach Lublin (Polen). Mit dabei ist Andreas Lohde in einem Neun-Tonner. Das Fahrzeug stellt die Stadt zur Verfügung. Lohde und zwei weitere Helfer bringen die Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze. Mit ihnen fährt ein weiterer Lkw des Malteser Hilfsdienstes Gröbenzell und ein Versorgungswagen des BRK. „Rund 16 Tonnen Spenden können mitgenommen werden“, sagt Lohde.

Aus Berchtesgaden trafen mehrere Transporter mit Spenden in Fürstenfeldbruck ein. © Privat

Flohmarktfür Spenden

Einige Dinge aus der Tenne bleiben jedoch hier. Ein großer Teil der gespendeten Kleidung kann im Kriegsgebiet nicht gebraucht werden. Deshalb veranstalten die Brucker Helfer am Sonntag, 11 bis 19 Uhr, einen Secondhand-Markt in der Tenne. „Es gibt Klamotten für Damen, Herren und Babys in allen Größen“, sagt Katharina Williams vom Verein Subkultur. Teilweise seien Markenklamotten dabei oder ungetragene Kleidung. „Der Erlös wird für medizinische Artikel und Medikamente gespendet.“ Wer für den Markt oder in der Tenne sortieren helfen will, darf jederzeit vorbeikommen, sagt Williams. „Mit einer halben Stunde ist schon viel getan.“