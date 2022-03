Immer wieder plagten ihn Albträume - jetzt berichtet ein Lehrer über den Alltag an einer Förderschule

Von: Lisa Fischer

Arbeitet mit seinem Buch auch Albträume auf: Der Brucker Ludwig Jäger hat als Lehrer an einem Förderzentrum so einiges erlebt, das ihn nachhaltig geprägt hat. © Peter Weber

Als Lehrer an einem bayerischen Förderzentrum für geistige Entwicklung hat Ludwig Jäger so einiges mit seinen Schülern erlebt. Über seine Erfahrungen hat der Brucker ein Buch geschrieben – auch mit kritischen Betrachtungen.

Fürstenfeldbruck – Monika, Erwin, Ruth und Fritz sind nicht nur Vornamen, nein: In Ludwig Jägers Buch „Hallo, Herr Jäger, Du...“ steckt hinter jedem Vornamen ein ganzes Kapitel. Es sind Schüler. Denn der Fürstenfeldbrucker Ludwig Jäger war Lehrer an einer Schule in Bayern, einem Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung.

Die Erlebnisse und Erfahrungen mit Monika, Erwin und 17 weiteren Schülern, die ihn teilweise in Albträumen nachts verfolgt haben, hat er niedergeschrieben und auf 116 Seiten veröffentlicht. Hin und wieder äußert Jäger Kritik an sich selbst, als Lehrer und Mensch, aber auch am Schulsystem.

Da ist zum Beispiel ein Junge aus Eritrea, den der Autor „Jemal“ nennt. Jemal sei fälschlicherweise in der Förderschule untergebracht, schreibt Jäger. Bemühungen um eine andere Beschulung seien vergebens gewesen. Und so begleitet Lehrer Jäger den Flüchtling Jemal durch den Alltag an der Förderschule, an dessen Ende Jemals Traum durch einen tragischen Unfall zunichtegemacht wird.

Erwin, ein Junge aus einem weiteren Kapitel, war ein Schüler in der ersten Klasse, die Jäger unterrichtet hat. Erwin war geistig behindert. Und er, Jäger, habe Schwerhörigenpädagogik studiert, nicht Geistigbehindertenpädagogik, schreibt er in seinem Buch.

„Man wird schon ins kalte Wasser geworfen und kann das alles gar nicht so schnell lernen“, erinnert sich Jäger im Tagblatt-Gespräch zurück. Im Kapitel „Erwin“ schreibt er, dass viel zu viel Zeit vergangen sei, bis er endlich die Zeit gefunden habe, um über Erwins Krankheitsbild zu recherchieren. „Das ist mein Schicksal – ich muss handeln, ich muss unterrichten, ohne zu wissen, was man eigentlich wissen sollte, wenn man diesen Job macht“, schreibt der Autor.

Erwin ist ein hypernervöser Schüler, der obszöne Gesten macht, sich in den Schritt fasst und Mitschüler belästigt. Immer wieder gerät Lehrer Jäger mit ihm im Schulalltag in schwierige Situationen, erlebt einmal hautnah mit, wie sein Schüler vom Dach springen will. Die schlimmsten Szenen würden ihn bis heute verfolgen.

Dass die Ereignisse, die über zehn Jahre her seien, jetzt als Buch erscheinen, sei eine spontane Entscheidung gewesen, sagt Jäger. Mittlerweile ist der 56-jährige Brucker Lehrer an der Cäcilienschule. „Ich habe die Erlebnisse bisher nur aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, dann ist mal Ruhe“, sagt Jäger. Während seines Sabbatjahres habe er den Gedanken gehabt, die Geschichten über die einzelnen Schicksale seiner ehemaligen Schüler zu veröffentlichen.

Alle Jungen und Mädchen sind mittlerweile Erwachsene und nicht mehr an der Schule. „Ein paar waren auch schwer krank und sind gestorben“, erinnert sich Jäger. Solche Erlebnisse prägen. „Und ich merke, dass ich auch selbst Lernfortschritte mache“, sagt Jäger. Solche Begegnungen gebe es immer wieder. „Dann fragt man sich: Ist es wichtig, dass er noch Rechnen lernt, oder ist es nicht wichtiger, seinen Geburtstag zu feiern?“, sagt der 56-Jährige. Das sei – damals wie heute – das Spannende in dem Beruf: zu reflektieren, „um was es eigentlich im Leben geht“.

