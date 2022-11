Das Improcafé im Viscardi-Gymnasium feiert 15. Geburtstag

Fürstenfeldbruck

Theater auf Zuruf – mal komisch, mal ernst, mal lustig, mal traurig: Seit 15 Jahren praktiziert die Improvisations-Theatergruppe des Viscardi-Gymnasium diese Kunst.

Fürstenfeldbruck – Gefeiert wird das mit einer Jubiläumsshow der Gruppe Impro Macchiato am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr in der Aula (Eintritt frei). Leiter Claus Hilgers erzählt, wie alles begann.

Herr Hilgers, wie ist das Improcafé eigentlich entstanden?

Der erste Auftritt war am 14. November 2007. Ins Leben gerufen wurde das Projekt schon ein halbes Jahr vorher. Da habe ich die Impro-Gruppe mit in die Drehleier nach München genommen. Es gefiel ihnen so gut mit den Bartischen und dem Essen. Sie meinten, so müssen wir es auch machen. Mit kleinen Tischen, Kerzen und einem Imbiss.

Wie war die erste Show?

Ich erinnere mich noch gut. Wir hatten Teelichter auf den Tischen, es gab Baguette, Panini und Crepes, eine Getränkekarte und natürlich Latte Macchiato. Wir dachten, wir locken die Leute mit Essen (lacht). Denn Impro kannte man zu dieser Zeit noch nicht so, und am Viscardi-Gymnasium überhaupt nicht. 61 Zuschauer sind gekommen, es war ein sehr schöner Abend.

Und wie ging es in den nächsten Jahren mit Impro am Gymnasium weiter?

Das Improcafé ist zur festen Einrichtung geworden. Wir haben um die 70 Schüler von der 5. bis zur 12. Klasse im Wahlunterricht Impro. In die Show-Mannschaft Impro Macchiato kommen 15 Schüler, meist aus der 9. und 10. Klasse. Wenn welche ausscheiden, wird unter den Bewerbern gecastet. In guten Jahren vor Corona haben wir drei Frühjahrs- und drei Herbstshows. Durch die Pandemie gab es eine Pause, erst im Oktober haben wir das Comeback gegeben.

Was muss man als guter Impro-Schauspieler mitbringen?

Man braucht erstaunlich viel Teamfähigkeit. Denn man muss genau wahrnehmen, was die anderen auf der Bühne machen und was das Publikum will. Und man muss sich trauen, vor Leuten aufzutreten. Die Schauspieler müssen offen für neues sein, jede Sekunde. Aber das kann man alles lernen.

Was passiert bei der Jubiläumsshow?

Wir machen eine kleine nette Show mit kleinen Überraschungen und zeigen ein Best of. Es gibt Erinnerungen mit Fotos und Videoausschnitten. Dazu werden Geschichten erzählt und es wird viel Impro gespielt. Aus den vergangenen 15 Jahren sind viele dabei, so dass viele Impro-Generationen gemeinsam auf der Bühne stehen werden.

