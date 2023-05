Gefährdete Art: In der Amper schwimmen jetzt 80 Fische mehr

Ab ins Wasser: Udo Steinhörster (Fischereiverband Oberbayern), Michael Heimrath (Vize-Vorsitzender des Bezirksfischereivereins FFB) und Jan Hoppenstedt (Geschäftsführer der Stadtwerke) setzen die Frauennerflinge in die Amper.

Zuwachs beim Fischbestand in der Amper: Der Bezirksfischereiverein Fürstenfeldbruck und der Fischereiverband Oberbayern haben in Kooperation mit den Stadtwerken 80 junge Frauennerflinge am Fuße der Obermühle, dem Wasserkraftwerk der Stadtwerke, in den Fluss gesetzt.

Fürstenfeldbruck – Ziel der gemeinsamen Aktion sei es, gefährdete Arten in der Amper zu erhalten. Aufgrund der Verschmutzung und des Gewässerverbaus in den vergangenen Jahrzehnten ist der Frauennerfling laut einer Mitteilung der Stadtwerke äußerst selten geworden. Er ist in Bayern ganzjährig geschützt und dürfe nicht befischt werden.

„Wir freuen uns, mit diesem Aussatz den Bestand des heimischen Frauennerflinges ein wenig zu sichern“, erläutert Michael Heimrath, zweiter Vorsitzender des Bezirksfischereivereins. „Dieser Fisch ist in Bayern so selten geworden, dass er als bedroht gilt und ganzjährig geschont werden muss“, sagt er und setzt einen der circa 30 Zentimeter großen Fische in den Fluss.

Die Elterntiere, sogenannte Leitfische, wurden vor vier Jahren aus der Amper entnommen und vermehrt, erklärt Udo Steinhörster vom Fischereiverband. „Dass Besatzfische und Elterntiere aus ökologisch möglichst nahe stehenden Beständen stammen, ist ein wichtiges Kriterium bei allen Zucht- und Besatzmaßnahmen im Rahmen des Artenhilfsprogramms.“ Dadurch sei sichergestellt, dass die Tiere auch genetisch bestmöglich an das Gewässer angepasst sind.

Nun darf sich der Nachwuchs in dem heimischen Gewässer ausbreiten und vermehren. Die Frauennerflinge, Süßwasserfische aus der Familie der Karpfenfische, wurden zuvor mit kleinen Punkten aus Lebensmittelfarbe markiert. Damit können sie bei künftigen Bestandsaufnahmen und anderen Untersuchungen eindeutig identifiziert werden, um Forschungsfragen beantworten zu können, beispielsweise wie weit die Fische in der Amper wandern.

„Als lokaler Versorger unterstützen wir verschiedene gesellschaftliche Projekte, um die hohe Lebensqualität in der Region zu erhalten“, sagt Stadtwerke-Chef Jan Hoppenstedt und greift beherzt einen Fisch aus dem Transportbehältnis. „Dazu gehört ebenso unser Engagement in den Klimaschutz sowie in Fauna-und-Flora-Projekten, wie dieses.“ lif

