20 Jahre FOS/BOS: In diese Schule wollen gefühlt alle gehen

Von: Lisa Fischer

Nach dem Umzug in das neu fertiggestellte Schulzentrum am Tulpenfeld herrschte echte Aufbruchsstimmung. © pw

Im Schulzentrum an der Tulpenstraße in Fürstenfeldbruck steht ein runder Geburtstag an. Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS) werden 20 Jahre alt. Gefeiert wird dabei auch eine wahre Erfolgsgeschichte.

Fürstenfeldbruck – Angefangen hatte alles im Jahr 2003. Grob gesagt. Denn über den Beginn der Geschichte der FOS/BOS war man sich bereits bei der Eröffnung 2008 nicht so ganz sicher „Bei Liebesgeschichten streitet das Paar manchmal über deren eigentlichen Beginn“, hieß es in der Festschrift zur Einweihung. Nicht ganz so liebevoll, aber genauso lang könne man streiten, wann eigentlich die Geschichte des Schulzentrums auf dem Tulpenfeld begann.

15 Lehrer von Beginn an dabei

Im Februar 2003 hatte der Kreistag beschlossen, dass es in Fürstenfeldbruck eine FOS/BOS geben soll. Im September starteten Lehrer und die ersten Schüler unter der Leitung von Otto Kolbe in den Räumen der Staatlichen Berufsschule Fürstenfeldbruck an der Hans-Sachs-Straße. „15 Lehrkräfte von damals sind auch heute noch an unserer Schule“, erzählt Sabine Loritz-Endter, stellvertretende Schulleiterin der FOS/BOS.

Schüler aus dem ganzen Landkreis

Nach der Gründung sei schnell klar gewesen, dass die Räumlichkeiten nicht reichen. „Die Klassen waren in der Berufsschule in einem Pavillon untergebracht“, sagt Sabine Loritz-Endter. Die Schülerzahl wuchs von Jahr zu Jahr. Die Jugendlichen kamen aus dem ganzen Landkreis – und darüber hinaus. Bereits im Dezember 2003 beschloss der Kreistag mit 38 zu 22 Stimmen, dass am Tulpenfeld ein Neubau der FOS/BOS entstehen soll. Im Juli 2006 war Spatenstich.

Raus aus dem Provisorium

2008 bezog die Schule die neuen Räume am Tulpenfeld, an der Münchner Straße 67. „Das war das erste Highlight der FOS/BOS“, sagt Sabine Loritz-Endter. „Vorher war die Schule im Provisorium an der Berufsschule eher ein Fleckenteppich.“ Lehrer, die damals schon dabei waren, erzählen bis heute von der Aufbruchsstimmung.

Der Alltag an der FOS/BOS mit ihren Fachrichtungen Technik, Sozialwesen und Wirtschaft nahm Fahrt auf. Die Schule erarbeitete sich einen guten Ruf. Bald war klar: Auch die neuen Räume reichen nicht mehr – es muss ein Erweiterungsbau her. Im Juni 2012 etwa wurden sechs Klassen im Container an der Realschule (in Nachbarschaft zur Berufsschule) unterrichtet.

Zum Schuljahr 2014/2015 wurde der Neubau eingeweiht. Ein Jahr später übernahm Monika Pfahler von Otto Kolbe die Leitung. Gleichzeitig wurde eine vierte Ausbildungsrichtung Gesundheit an der Schule etabliert. Und es kamen noch mehr Schüler.

Viele kommen sogar aus Nachbar-Kreisen

„Wir hatten zu der Zeit 1450 Schüler gemeldet“, erzählt Sabine Loritz-Endter. Ein weiterer Anbau kam nicht infrage. Stattdessen fiel ein paar Jahre später die Entscheidung eine zweite FOS in Germering zu gründen. „Viele Schüler kommen auch aus dem Landkreis Starnberg. Da war das allein vom S-Bahn-Anschluss her sinnvoll“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. In Gilching wurde eine Interimslösung errichtet. Im September 2017 eröffnete die FOS in Germering. Das führte tatsächlich zu einer Entlastung des Schulzentrums am Tuplpenfeld.

Schulleiterin Monika Pfahler führt heute die große Schule mit 114 Lehrkräften und 1134 Schülern. Jedes Jahr legen dort sage und schreibe rund 600 junge Frauen und Männer aus der 12. und 13. Klasse ihr Fachabitur oder ihre Hochschulreife ab (siehe Kasten).

Highlight Theater-Festival

Eines der größten Highlight seit Bestehens der Schule am Tulpenfeld waren vergangenes Wochenende die bayernweiten Theater-Festival-Tage. 200 Personen von insgesamt zehn Schulen habe man in diesem Rahmen in der FOS/BOS beherbergt und verpflegt, sagt Sabine Loritz-Endter. „Das war teilweise schon wie in einem Tourismusbetrieb.“ Und: „Wir haben ganz viele Komplimente für unser Schulhaus bekommen.“

