In ehemaligen Hotel Hasenheide ist eine Anlaufstelle für Wohnungslose entstanden

Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, jede Nacht ein Dach über dem Kopf zu haben. Doch auch im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es Menschen, die auf der Straße leben.

Fürstenfeldbruck – Das KAP, Beratungsstelle und Unterkunft für wohnungslose Menschen der Caritas, bietet diesen Menschen einen Zufluchtsort und Unterstützung.

Der Name KAP leitet sich vom früheren Standort in der Kapuzinerstraße ab. Erst seit Herbst 2018 befindet sich die Einrichtung in einem ehemaligen Hotel in der Hasenheide. Dort stehen Küche, Teestube, Gemeinschaftsbad und zehn Schlafplätze zur Verfügung. Neben drei Doppelzimmern gibt es jetzt auch zwei Einzelzimmer, weil auch immer mehr Frauen diese Übernachtungsmöglichkeit nutzen.

Professionelle Betreuung für Obdachlose

Bis zu sieben Nächte im Monat können Bedürftige in den früheren Hotelzimmern verbringen. Eine Nacht in der KAP kostet dabei gerade einmal 50 Cent. Im Zentrum der Einrichtung steht die professionelle Beratung für die Betroffenen, um langfristig eine Unterkunft zu finden.

Neben ehrenamtlichen Helfern, deren Unterstützung immer gerne angenommen wird, sind die gut vernetzten Sozialpädagogen der Kern des KAP. Ein Gespräch mit ihnen ist gerade für die Gäste, die nicht freiwillig wohnungslos sind, oftmals ein großer Schritt in Richtung Normalität. „Das Wichtigste ist herauszufinden, welche Gemeinde für den Betroffenen zuständig ist. Wenn das geklärt ist und wir mit den entsprechenden Institutionen in Kontakt stehen, können die Klienten bis eine Alternative gefunden ist, auch länger als sieben Nächte bleiben“, erklärt Fachdienstleiter Heinrich Baumann.

Weiterhin stehen Dusch- und Waschmöglichkeiten, sowie eine Waschmaschine für die allgemeine Nutzung bereit. Viel genutzt wird auch die Kleiderkammer, in der sich jeder bei Bedarf einkleiden kann. Sie wird aus Spenden bestückt, die gerne entgegengenommen werden. Ein weiteres öffentliches Angebot ist die Teestube, die unter der Woche jeden Nachmittag geöffnet hat. Hier kann man sich austauschen und in gemütlicher Atmosphäre Tee oder Kaffee trinken. (NATHALIE HRADECKY)

