Am Parkplatz bei Fürstenfeld kann man jetzt E-Autos laden

Haben die Ladesäulen eingeweiht: (v.l.) Montserrat Miramontes (Mobilitätsmanagerin der Stadt), OB Christian Götz, Jan Hoppenstedt (Stadtwerke Geschäftsführer), Felix Angermeier (Projektleiter Stadtwerk), Norbert Leinweber (Leiter Veranstaltungsforum) und Andreas Wohlmann (Stadtwerke Bereichsleiter). © SWFFB

Besitzer von E-Autos können ab sofort, während sie eine Veranstaltung in Fürstenfeld besuchen oder sich das Kloster anschauen, ihr Fahrzeug aufladen.

Fürstenfeldbruck – Vier neue E-Ladesäulen, mit einer Leistung von je 22 Kilowatt, stehen jetzt gegenüber vom Veranstaltungsforum auf dem Parkplatz entlang der Fürstenfelder Straße.

„Das Fahrzeug wird mit 100 Prozent Ökostrom und damit garantiert CO 2 -neutral geladen“, erklärte Jan Hoppenstedt, Geschäftsführer der Stadtwerke Fürstenfeldbruck. Für E-Auto-Besitzer mit einer Ladekarte von den Stadtwerken beträgt der Preis an der Ladestation 44 Cent pro Kilowattstunde. Der Grundpreis für die Ladekarte beträgt vier Euro pro Monat.

Weitere Ladestationen sollen ab Mitte Juni zur Verfügung stehen: Auf den Parkplätzen am Einfang, an der Waldfriedhofstraße, der Kirchstraße und der Stadelbergerstraße. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur sei am steigenden Bedarf ausgerichtet, sagte Hoppenstedt.

Oberbürgermeister Christian Götz betonte bei der Einweihung der Ladestationen am Veranstaltungsforum: „Mit über 50 öffentlichen Ladepunkten ist Fürstenfeldbruck bestens für die wachsende Anzahl von Elektrofahrzeuge in der Stadt vorbereitet.“

Die vier Ladesäulen wurden im Rahmen des Förderprogramms „Ladeinfrastruktur vor Ort“ durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.

Die Ladesäulen reihen sich neben Angeboten, wie Car-Sharing und Bike-Sharing, in ein Netzwerk aus Mobilitätsstationen, das zukünftig in der Stadt entstehen soll, sagte Montserrat Miramontes, Mobilitätsmanagerin der Stadt. So soll ein multimodales Mobilitätsverhalten, das heißt, die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für unterschiedliche Wege, unterstützt werden.

Ladestationen der Stadtwerke im Landkreis

Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck betreiben in der Stadt sowie im Umland 20 AC-Ladesäulen (Wechselstrom) und zwei DC-Ladestationen (Gleichstrom). In Bruck befinden sich neben den vier neuen an der Fürstenfelder Straße sechs Ladesäulen an der Cerveteristraße. Je zwei Ladestationen stehen an der Klosterstraße (Amperoase), Am Engelsberg, an der Otl-Aicher- und Bullachstraße, am Volksfestplatz, an der Frühlingsstraße, Stadelbergerstraße, Dachauer-/ Feuerhausstraße und am Landratsamt. Mitte Juni sollen je zwei neue Ladesäulen an den Parkplätzen Waldfriedhof, Kirchstraße und Am Einfang entstehen. In den umliegenden Gemeinden stehen je zwei Ladestationen in Mammendorf, Moorenweis, Türkenfeld, Zankenhausener Straße und in Landsberied, Römerstraße.

