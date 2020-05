Lüftlmaler zaubert Klosterblick an Fassade

Dieser Durchblick fällt ins Auge: Im Auftrag der Eigentümergemeinschaft hat der aus dem Landkreis Ebersberg stammende Lüftlmaler Johann Maier (68) ein Kunstwerk auf den Wohnblock an der Holzhofstraße gezaubert. Das Wandgemälde zeigt einen Holzstapel mit dem Kloster im Blickwinkel.

Fürstenfeldbruck–Die Idee hatte der ehemalige Brucker Polizeirat Ralf Böhm, der wenige Jahre nach dem Neubau der Wohnanlage (1972) eingezogen war. Nun nutzte er die fällige Fassadenrenovierung, um mit einer Lüftlmalerei auf das einzige Haus an der kurzen Holzhofstraße – die Verbindung von Schöngeisinger zur Landsberger Straße – aufmerksam zu machen und ein Stück Stadtgeschichte bildlich zu gestalten. Denn dort, wo es steht, lagerten die Brucker Bürger bis in die 1960er-Jahre ihre Holzvorräte, um im Winter die Öfen zu heizen. Die damals noch mögliche Traumaussicht hinüber zum knapp 500 Meter Luftlinie entfernten Kloster ist heute nur noch von den oberen der vier Stockwerke plus Penthouse zu erahnen.

Die Malerfirma von Johann Maier aus Ottersberg, die jetzt von seinem Sohn geführt wird, verband die Fassadenrenovierung nun mit einem Sonderauftrag für den Vater. Er ist in seinem Ebersberger Heimatlandkreis eine lebende Künstler-Legende, bemalt Schützenscheiben und Maibaum-Taferl ebenso wie ganze Wände. Beispiele seines Schaffens sind auf Häusern in Paris, Luzern, Lugano, Leipzig und Dresden ebenso zu sehen wie in München an der Fürstenrieder Straße. Maier war ein enger Mitarbeiter des 1998 verstorbenen Hendlkönigs Friedrich Jahn, der mit seiner Wienerwald-Kette weltweit den Restaurant-Markt eroberte. Die berühmten fliegenden Hendl aus Jahns PR-Kampagnen, die an österreichische Wilderer-Bilder angelehnt waren, stammen auch von Maier.

+ Gemalter Durchblick. © Peter Weber

Künstler arbeitet auf einem Gerüst zehn Meter in der Höhe

Zuletzt saß der 68-Jährige mehrere Tage in knapp zehn Metern Höhe auf dem Gerüst an der Holzhofstraße und vollendete sein 16 Quadratmeter großes Projekt. 16 Arbeitsstunden waren nötig, ehe es jetzt das Haus verschönert. Der stramme Ostwind in den vergangenen Tagen verhinderte eine raschere Fertigstellung, denn die Böen verwischten immer wieder die zarten Pinselstriche.

Zwar werden nur die wenigsten Bewunderer das Werk aus nächster Nähe betrachten können, doch Maier ist akkurat und detailversessen. Gekostet hat das Kunstwerk übrigens nichts, es ist im Preis der Fassadenrenovierung inbegriffen. Böhms Expertise: „Eine wunderbare Bereicherung für unsere Wohnanlage und ein echter Hingucker für Passanten.“