Info-Markt: Persönlicher Kontakt bei Berufswahl gefragt

Am Stand der Friseur-Innung auf dem Berufs-Infomarkt konnten Interessenten mit Severine Zacherl (2.v.r.) und ihrer Kollegin Katharina Hindl ins Gespräch kommen. © Weber

Zwischen sozialen Netzwerken und persönlichem Kontakt stehen für Abschlussschüler viele Möglichkeiten offen, ihren Weg in die berufliche Zukunft zu finden. Aber auch Betriebe und Innungen müssen auf der Suche nach Fachkräften breit aufgestellt sein. Der Berufs-Infomarkt ist dabei ein wichtiger Baustein.

Fürstenfeldbruck – Sonntags kurz vor zehn Uhr – der Berufs-Infomarkt hat noch nicht einmal offiziell begonnen, da haben sich die Reihen im Verwaltungsgebäude der Sparkasse Fürstenfeldbruck schon gut gefüllt. Das Interesse nach drei Jahren coronabedingter Unterbrechung ist groß. Die Pandemiepause hat aber auch zwei Dinge offen gelegt: Neben den sozialen Netzwerken ist der persönliche Kontakt wichtig.

Mit dem Netz groß geworden

„Wir sind ja schon mit dem Internet groß geworden“, sagt Severine Zacherl, Vorstandsmitglied der Brucker Friseurinnung. Deshalb sieht sie die sozialen Netzwerke wie TikTok oder Instagram durchaus als Möglichkeit, um auf den Betrieb aufmerksam zu machen. Aber die Werbungen im Internet seien eher ein Einstieg, um das Interesse der Jugend zu wecken. Tiefer in die Materie einsteigen und zeigen, welche Chancen und Möglichkeiten es nach der Ausbildung gibt, sei für kleinere Betriebe online kaum zu leisten, sagt Zacherl.

„Man muss sich breit aufstellen, wenn man Leute für einen Beruf interessieren will“, sagt Polizei-Hauptkommissar Stephan Scheler am Infostand der Bundespolizei. Er sei neben dem Infostand mit Vorträgen über die verschiedenen Berufsfelder bei der Bundespolizei an Schulen vertreten, doch auch Kinowerbung und soziale Netzwerke stünden auf der Werbepalette im Bemühen um Fachkräfte. Die meisten Rückmeldungen, wie das Berufsbild bei den möglichen Bewerbern ankommt, „kommen dann aber doch ganz klassisch im persönlichen Gespräch“, sagt Scheler.

Für Pflegehelferin Jenny Herget und Erzieherin Larissa Jeric, die beim Bayerischen Roten Kreuz arbeiten, war es wichtig, etwas für das fachliche Niveau in ihren Berufen zu tun. „Es gibt so viele Quereinsteiger, da leidet die Qualität“, sagt Jenny Herget. Die Pandemie habe gezeigt, „dass unsere Berufe gebraucht werden“. Das bedeute gleichermaßen Anerkennung und Motivation.

Größere Chancen

„Wer gute Leute will, muss etwas dafür tun“, sagt Patrick Formella, Sohn des Allinger Maler- und Lackierermeisters Frank Formella, am Infostand der Brucker Malerinnung. Der Berufs-Infomarkt sei eine gute Plattform, um als Berufsstand aufzutreten. „Die Imagebildung muss aber von TikTok und Instagram ergänzt werden“, betont Formella. Da seien die Chancen höher, Jugendliche anzusprechen. Zwar tritt sein Fachbetrieb auch an Schulen heran und bietet Praktika für Schüler an. „Aber da ist es meiner Meinung nach eher schwierig mit Rückmeldungen von jungen Leuten“, sagt Formella.

Möglicherweise helfen da Aktionen wie die der Mittelschule Nord. Deren Rektorin hatte die Schüler dazu aufgerufen, den Berufs-Infomarkt zu besuchen und dafür eine Art Laufzettel kreiert. Zur Pflicht wurde der Besuch durch die Schule nicht gemacht, aber eine lobende Bemerkung im Unterricht oder im Zeugnis wird es nach sich ziehen.

