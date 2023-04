Was für ein Coup: Inninger klauen Maibaum aus Hangar auf dem Fliegerhorst

Von Militärgelände gemobst

Fürstenfeldbruck/Inning – Es ist schon wieder passiert: Der Maibaum der Stadt Fürstenfeldbruck wurde vom Militärgelände des Fliegerhorstes gestohlen.

Zuletzt gelang das den Burschen aus Unterbrunn 2014. „Ich bin wieder einmal verwundert darüber, wie leicht man offenbar auf das Gelände kommt“, sagt Markus Droth, der als Brucker Volksfestreferent nun die knallharten Verhandlungen übernehmen muss.

Am Samstag erhielt er einen Anruf von den Inninger Maibaumdieben. Sie hatten den langen, weißen Stamm aus einem Flugzeughangar gestohlen. Purer Zufall habe sie auf die Fährte gebracht, als einem Spähtrupp um 4 Uhr ein mit Polizei und Blaulicht begleiteter Maibaumtransport auffiel. So hätten sie beobachten können, in welchem der unzähligen Hangars der Baum verschwand. Doch als sie in der nächsten Nacht nachsehen wollten, wie Stacheldraht und elektrisch verschließbare, 40 Zentimeter dicke Stahltüren zu öffnen seien, staunten sie nicht schlecht: Der Hangar war leer. Nach einer größeren Such-Aktion wurden sie fündig: Im letzten und größten Hangar lag der 35-Meter-Riese, gesichert mit einem Gabelstapler. Glück hatten die Inniger insofern, als ausgerechnet dieser große Hangar nicht mit elektrischen Toren verschlossen war, sondern diese einfach von innen zu öffnen waren – zumindest, wenn man weiß, wie es geht.

Schnell waren 52 Maibaumdiebe alarmiert. 45 kletterten über eine Spezialleiter über den tückischen Stacheldrahtzaun, schlichen eineinhalb Kilometer zu Fuß zum Hangar, schafften es, den Gabelstapler zu entfernen und das Tor zu öffnen. Auf der Rollbahn wartete ihre Pritsche mit den anderen Dieben, die das Tor an der Bundesstraße geöffnet hatten. Um 6 Uhr war der Baum in Inning.

Nun muss Markus Droth die Auslöse verhandeln. Mit drei, vier Mass Bier plus Brotzeit ist zu rechnen, für etwa 50 Leute. „Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir sie aufs Volksfest einladen.“ Das beginnt am kommenden Freitag.