Hochzeitsmesse: Inspiration für den schönsten Tag im Leben

Bei einer Modenschau wurden Brautkleider vorgestellt. © Weber

Die Hochzeit gilt als der schönste Tag im Leben eines Paares. Damit alles glatt läuft, ist genaue Planung nötig. Inspiration dazu versprach am Wochenende die Hochzeitsmesse „Glücksmomente“ im Veranstaltungsforum.

Fürstenfeldbruck – Bei Fachvorträgen, Livemusik und einer Modenschau konnten Heiratswillige Pläne für die Hochzeit schmieden.

Aus diesem Anlass kamen auch Nicole Köpke und Sascha Bregenzer nach Fürstenfeldbruck. Die beiden heiraten nächstes Jahr und sind auf der Suche nach Anregungen für ihren großen Tag. „Die Corona-Pandemie bemerken wir insoweit, dass sich zahlreiche Hochzeiten aufgestaut haben, die nun vor uns dran kommen“, sagt Nicole Köpke. Da die beiden aber erst seit kurzer Zeit verlobt sind, hatten sie Glück und haben ihre Traumlocation am Ammersee schnell gefunden.

Stand einer Gärtnerei

Der Stand der Gärtnerei „Blumenoase“ stach den Besuchern gleich beim Betreten der Messe ins Auge. Mit zahlreichen Blumendekorationen und -sträußen war das Unternehmen von Tamara Wakonig aus Dorfen bei Erding vertreten. Wakonig liefert alles an Blumen für Hochzeiten. Von Blumen für die Kirche, Tischdeko bis hin zum Brautstrauß. Die Unternehmerin erhofft sich vor allem neue Kunden von der Messe. Mit dabei ist ihre Auszubildende Cordula Seidl. Sie ist gerade im 2. Lehrjahr und freut sich vor Ort sein zu dürfen. „Ich bin einfach wahnsinnig gerne auf Messen mit dabei, da ich den Kontakt mit Menschen sehr mag. Hier kann man zeigen was man geleistet hat und leisten kann“, sagt die angehende Floristin.

Zeigen was sie leisten können möchte auch die Konditorei Wiedemann aus Fürstenfeldbruck. Sie ist seit über zehn Jahren auf der Hochzeitsmesse vertreten und zählt somit schon fast zum Inventar. Zahlreiche Torten wurden am Stand ausgestellt. Große, kleine, eher schlichte und auch bunte. „Die Tortenwünsche haben sich im Vergleich zu früher verändert. Früher waren sie weiß und eher schlicht, heute sollen sie riesig sein und bunt“, erklärt Martin Wiedemann. Das stört ihn aber keineswegs. „Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, Torten und auch Deko für diese zu backen“, sagt er. Doch auch die Cupcakes und Kuchen die die Konditorei backt, macht er gerne. Sein Vater Max und er erhoffen sich von der Messe viele neue Kunden, denen sie an ihrem Hochzeitstag eine schöne Torte zaubern können.

Auf der Suche nach Kleid und Anzug

Daniel und Sina Sprinkert sind mit Daniels Schwester Chantal Bilicky zu Besuch auf der Messe. Daniel und Sina haben bereits standesamtlich geheiratet und suchen nun nach Inspirationen für ihre kirchliche Hochzeit. Vor allem ein Kleid sowie der passende Anzug für Daniel stehen auf dem Programm. Aber die beiden wünschen sich auch eine Fotobox für ihre Location, damit die Gäste ein Andenken mit nach Hause nehmen können. Stattfinden wird die Hochzeit in Starnberg. „Wir hatten keine freie Auswahl was die Locations angeht, aber wir hatten Glück, dass uns die erste gleich wahnsinnig gut gefallen hat“, erzählt Daniel Sprinkert. Doch auch die beiden müssen auf ihre kirchliche Trauung warten. Nachdem Sina im Januar angefragt hatte, bekamen sie und ihr Mann erst einen Termin für August 2023.

So gab die Messe Glückmomente den Besuchern zahlreiche Inspirationen für ihren besonderen Tag und mit etwas Glück konnten diese auch einen der zahlreichen Gutscheine beim Gewinnspiel gewinnen. (Antonia Plamann)

