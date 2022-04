Interior eröffnet Messe-Reigen im Veranstaltungsforum

Von: Ingrid Zeilinger

Nach der Corona-Pause öffnet die Messe Interior in Fürstenfeld wieder ihre Pforten. © pfifficum

Erste Schau ohne Corona-Einschränkungen im Veranstaltungsforum

Fürstenfeldbruck – Es ist die erste Messe ohne Corona-Einschränkungen: Am Freitag öffnet die Interior im Veranstaltungsforum ihre Pforten. Rund 40 Aussteller präsentieren sich zum Thema Ambiente, Lifestyle und Innovationen. Im vergangenen Jahr musste die Interior aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Jetzt wird sie nachgeholt, um die Kontinuität zu wahren, sagt Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer. „Mit der Durchführung möchten wir auch ein Zeichen hin zur Normalität nach den ganzen Corona-Einschränkungen geben.“

Die Messe soll ein Beitrag zur Wirtschaftsförderung sein, betont Markus Droth. Seine Agentur Pfifficum organisiert die Messe mit der Schreiner-Innung und dem Gewerbeverband. Man wolle vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Plattform bieten. Ein Schwerpunkt wird das Thema Solarenergie und Photovoltaik sein. Ziel 21 bietet eine umfassende Beratung, auch die Sonnensegler und der Partner des Bürgerprojekts Solar ist vor Ort.

Zum Thema Mobilität hat die Firma E-Motion aus Olching Lastenräder dabei, die vor Ort getestet werden können. Es gibt Schmuck-Workshops, Vorführungen zur Metallverarbeitung und Schmucksteinfassung und mehr. Kinder können Solarspielzeug basteln und auf Schmetterlings-Rallye übers Messegelände gehen.

Herzstück der Interior sind wieder die Schreiner, die ganze Wohnlandschaften gestalten und so rund um das Thema Innenausstattung informieren. „Wir wollen den Schreinern aus der Region die Chance bieten, sich zu präsentieren“, sagt Obermeister Andreas Obermaier. „Es ist eine wertige Ausstellung, die zum Schreinerprodukt gut passt.“ Zudem sei es wichtig, dass Firmen und Endkunden wieder in Kontakt kommen.

Auch das kulinarische Angebot ist regional – und teils für einen guten Zweck. So betreibt das Team der Ukraine-Hilfe die Bier-Boje. Der Erlös kommt der Hilfsaktion für Geflüchtete zugute, betont Droth. Er hofft, das Vor-Corona-Niveau von 3500 bis 4000 Besuchern zu erreichen. Obermaier setzt trotz Aufhebung der Corona-Einschränkungen auf die Vernunft der Besucher und das freiwillige Maskentragen und Abstand Halten. Die Interior ist am Freitag von 12 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in Fürstenfeld geöffnet. Der Eintritt ist frei.

