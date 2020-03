Interview mit Harry G.: „Ich stehe schon oft genug in der Schusslinie“

Seit 2014 ist Markus Stoll alias Harry G. als Comedian unterwegs. Mit seinem Programm „Hoamboy“ füllte der bayerische Grantler und Wahl-Münchner spielte zuletzt zweimal kurz hintereinander den Stadtsaal im Veranstaltungsforum.

Fürstenfeldbruck – Alle, die keine Karten bekamen, können sich auf den Herbst freuen. Was er bis dahin vorhat, wie er zum Comedian wurde und was ihn inspiriert, veriet der 40-Jährige jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Derzeit ist Starkbiersaison. Haben Sie sich schon mal überlegt, politische Satire zu machen oder als Krüglredner aufzutreten?

Die vom Nockherberg sind tatsächlich schon mal an mich herangetreten. Aber das ist nichts für mich. Ganz ehrlich, da kannst nur verlieren. Es gibt kaum eine Veranstaltung in Bayern, die mehr beachtet wird und wo man schneller in die Schusslinie geraten kann. Ich bin da schon oft genug drin, mit meinem eigenen Programm. Also, nein lieber nicht.

In Bruck sind Sie schon vor dem aktuellen Gastspiel öfter aufgetreten. Machen Sie, wie andere Comedians, auch mal Anspielungen zu den jeweiligen Auftrittsorten?

Stimmt, ich war bestimmt schon acht Mal hier. Aber zu Bruck habe ich jetzt nichts Spezielles eingebaut. Ich weiß, Bruck hat seine eigenen Probleme, aber die unterscheiden sich nicht so stark von denen anderer Orte rund um München. Da gibt’s Städte, die haben ganz andere Probleme – also richtige Probleme.

Wenn man jetzt schon so lange auf Tour ist, kommt dann überhaupt noch Lampenfieber auf?

Immer mal wieder mehr und mal weniger. Bei den sogenannten Heimspielen bin ich meist recht entspannt und freu mich richtig auf den Abend. Bei anderen Auftritten bin ich mehr aufgeregt, aber positiv. Ich bin dann fokussierter. Aber ich hab’s schon mal geschafft, vor einer Show im Circus Krone einzuschlafen. Dann mussten sie mich wecken und auf die Bühne schicken.

Kommt die Freizeit zu kurz? Das ist jetzt die dritte Tour in sechs Jahren. Dazu drehen Sie Videos, sind im Radio und Fernsehen vertreten und schreiben Bücher.

Man muss sich die Freizeit halt nehmen. Und wenn das Wetter passt, dann verbinde ich Arbeit und Freizeit. Zum Beispiel kommt’s schon vor, dass ich zu einem Auftritt jogge oder mit dem Rennrad anreise. Das ist zum einen gut für die Umwelt, zum anderen hat man gleich noch was für sich getan. Hier in Bruck habe ich mir vorgenommen, noch ne Stunde an der Amper entlang zu joggen.

Eigentlich haben Sie mal etwas ganz anderes gemacht. Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert. Wie kamen Sie dann zur Comedy?

Ich sag immer, Comedian wird man, wenn man Betriebswirtschaftslehre studiert hat, darin gearbeitet hat, kündigt und dann feststellt, was für einen Scheiß man gemacht hat. Bei mir war es dann so, dass das Leben meine Karten neu gemischt hat. Ich war relativ weit unten, wusste aber, dass ich irgendwas machen will. Ich wusste bloß nicht, was. Andere wären dann vielleicht Influencer geworden, ich hab angefangen Videos zu drehen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht.

Durch die Videos sind Sie berühmt geworden. Und in regelmäßigen Abständen erscheinen neue. Wie kommen Sie auf die Ideen für Ihre Clips?

Die Anregungen für die Videos sind meistens einfach da. Ich surfe mit dem Handy durchs Netz und stoße häufig auf gleiche Themen – wie beispielsweise E-Scooter oder Ski-Touren – und dann, wenn das Thema zum Overload wird und mich nervt, mache ich ein Video drüber. Das Internet und die Stadt München sind da schier unerschöpflich. Da findet man immer etwas.

Teilweise machen Sie sich in Ihren Videos zum Affen. Waren Sie in Ihrer Schulzeit auch eher der Klassenclown?

Nein, ich hab eher beobachtet. Der Klassenclown ist meistens ein Trottel. Ich wollte es immer besser oder überlegter machen.

Wenn es Ihnen solchen Spaß macht, vor der Kamera zu stehen, kommt dann bald „Harry G. – Der Film“?

Nein, das ist erst einmal nicht geplant. Aber es wird eine Amazon-Serie mit mir geben. Da spiele ich zwar nicht Harry G., sondern einen Automechaniker namens Charlie Menzinger. Die Serie wird „Der Beischläfer“ heißen und mehr kann ich noch nicht verraten. Außer, dass es super wird und noch tolle Schauspieler dabei sind. Geplanter Start ist am 29. Mai.

Zusatztermine:

Wer die beiden ausverkauften Auftritte von Harry G. im Veranstaltungsforum verpasst hat, hat im Herbst Gelegenheit, die „Hoamboy“-Tour live zu sehen. Für die Zusatz-Shows am 30. Oktober und 3. November gibt es noch Karten.