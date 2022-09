Jahrzehnte im Einsatz für Fitness der Brucker

Teilen

Er verlässt die Sportler-Reihe: Klaus Heckel (Foto oben, 4.v.l) verabschiedet sich in den Ruhestand. 29 Jahre lang leitete er den „Gesund und fit“-Kurs an der Volkshochschule. © mm

Vor 29 Jahren übernahm Klaus Heckel den Mittwochabendkurs „Gesund und fit“ an der Gretl-Bauer Volkshochschule. Vor Kurzem wurde der ehemalige Berufsoffizier der Sanitätsakademie in München in der Turnhalle der Schule West in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Fürstenfeldbruck – Der 80-jährige, ehemalige Hörsaalleiter der Bundeswehr, ließ es sich aber nicht nehmen, seine Kursteilnehmer zum Abschied zu einer kleinen Feier ins „Marthabräu“ einzuladen. Zum Abschied kamen sogar Fans und ehemalige Teilnehmer aus früheren Kursen.

Erst sprang er nur als Vertretung ein

„Ich habe nie gedacht, dass ich so lange die Gruppe leiten werde“, erinnert sich Heckel zurück. Zuerst hatte sein Schwiegersohn Florian, der kurzzeitig als Lehrer an einem Brucker Gymnasium unterrichtete, den Kurs an der Volkshochschule geleitet. Dann ist sein Sohn Knut, der Sport studierte, eingesprungen. „Und da habe ich gedacht, da gehst du mal mit und schaust dir das an.“

Als Sportoffizier brachte Heckel einige Grundkenntnisse auf jeden Fall mit. Als der Sohn dann mal vertreten werden musste, sprang der Vater ein – und war sofort beliebt. Die rund 20 Kursteilnehmer im Alter zwischen 46 und 86 Jahren waren damals von seinen abwechslungsreichen Übungen zur Erhaltung und Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur spontan so begeistert, dass sie ihn baten, weiterzumachen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Nachdem die familieninterne Übergabe auch dem Sohn in die Planungen passte, stand der Übernahme der Gruppe nichts im Wege. Und so fuhr Heckel fast drei Jahrzehnte lang Woche für Woche von Ende September/Anfang Oktober bis zur Sommerpause der Volkshochschule einmal die Woche von München nach Bruck.

Legendär waren die Kursabende mit Übungen an den Turnbänken oder die anstrengenden Zirkeltrainings. Und nahezu Kultstatus besaß das „Turnen mit dem Nikolaus.“

Süßer Balanceakt statt strenge Sportübung

Zweck bei der Nikolaus-Übung war letztlich, dass die Schokoladen-Figur nicht zu Bruch ging, wenn sie beispielsweise auf einem Finger balanciert werden musste. Oder bei einer anderen Übung, bei der in der einen Hand ein Medizinball in die Luft geworfen wurde, während der Nikolaus die Hand wechselte und der Medizinball mit der anderen Hand wieder aufgefangen werden musste.

„Ein Kursteilnehmer, der beruflich für eine Zeit in Zürich weilte, hat mit diesen Übungen in der dortigen Sportgruppe ebenfalls viel Erfolg und Spaß gehabt, wie er nach seiner Rückkehr in unsere Gruppe erzählte“, berichtete Heckel.

Abschied war schon vor fünf Jahren geplant

„Eigentlich wollte ich mit 75 schon aufhören“, erzählte Heckel, „aber dann wäre die Gruppe aufgelöst worden, weil kein Nachfolger da war.“ Und so hat er einfach weitergemacht. Heuer sah das anders aus, da wurde ein Nachfolger gefunden, als Heckel seinen Rückzug ankündigte.

Kontakt hat er aber auch jetzt noch mit einigen Kursteilnehmern. „Wir verabreden uns zum Beispiel zu Radtouren.“ Das ist auch der Sport, mit dem sich Heckel weiterhin fit hält. Natürlich nicht mit dem E-Bike, sondern einem Rad, angetrieben durch Muskelkraft. (Dieter Metzler)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.