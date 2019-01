Die Börsen-Queens räumen ab

Rekordbeteiligung beim 36. Planspiel Börse der Sparkasse: Über 800 Teilnehmer stellten sich in 186 Teams dem Wettbewerb der besten Spekulanten.

Fürstenfeldbruck – „Ich kann mich nicht erinnern, dass in den vergangenen 20 Jahren mehr Schüler teilgenommen haben“, sagte Dirk Hoogen, Kommunikationsdirektor der Sparkasse, bei der Siegerehrung in der Martha Pizzarei.

Erster wurde das Team „Börsen Queens“ vom Gymnasium Gröbenzell gefolgt von den Teams „Die Börsen-Crasher“ vom Max-Born-Gymnasium Germering und „GGNet“, ebenfalls vom Gymnasium Gröbenzell. Den Nachhaltigkeitswettbewerb gewann das Team „Sonnenlicht 2“ vom Germeringer Carl-Spitzweg-Gymnasium, das damit seinen ersten Platz des Vorjahres verteidigte.

„Anfangs vor ich schon sehr skeptisch“, sagte Lisa Felber (17) vom Siegerteam. Doch dann habe sie mit ihrer Teamkollegin Luisa Liebscher (16) die Kursveränderungen mit Spannung verfolgt. „Man darf halt nicht lange überlegen“, erzählt die Gymnasiastin. Man müsse jeden Tag reinschauen und wenn eine Aktie falle, müsse man sofort zuschlagen. „Ich kann nur jedem empfehlen, beim Börsenplanspiel mitzumachen. Es ist eine wichtige Erfahrung, die man dabei macht“, ergänzt Liebscher.

Das Planspiel Börse ist eine der wichtigsten Aktionen mit den Schulen, sagte Hoogen. „Die Beteiligung signalisiert uns, dass dieses Wirtschaftsplanspiel nicht nur zu uns passt, sondern auch sehr gut von den Schulen angenommen wird.“ Seitdem es keine Zinsen mehr gebe, rücke das Thema Börsen verstärkt in den Fokus. „Wer heute mit Anlagen Geld gewinnen will, der kommt an der Börse nicht vorbei.“

Jedes Team hatte ein fiktives Startkapital von 50 000 Euro. „Die schwierige Börsensituation im Jahr 2018 forderte von den Teilnehmern einiges ab“ analysierte Hoogen. Brexit, Handelskrieg zwischen USA und China sowie die Abschwächung des Wirtschaftswachstums ließen den Dax zeitweise unter die 11 000-Marke fallen. Das hinterließ auch beim Planspiel Börse deutliche Spuren. Nur sechs Prozent der Spielgruppen konnte den Depotgesamtwert steigern.

Je nach Platzierung erhielten die Siegergruppen Geldpreise in Höhe von 300, 250 und 200 Euro. Zur Erinnerung gab es außerdem für jeden erfolgreichen Jungbörsianer ein historisches Wertpapier sowie eine Urkunde. Der Nachhaltigkeitspreis war mit 250 Euro dotiert. Matthias Langensteiner, Vize-Leiter des Gymnasiums Gröbenzell, konnte außerdem den Schulpreis in Höhe von 500 Euro in Empfang nehmen. Gröbenzells Bürgermeister Martin Schäfer honorierte die Leistungen seiner beiden Siegerteams mit einem kleinen Präsent. „Es ist nicht viel, aber für einen netten Abend reicht‘s.“

Die nächste Börsen-Runde

startet am 25. September. Infos stehen der Internetseite auf www.sparkasse-ffb.de/planspielboerse.