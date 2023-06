„Jetzt red i“ zum Thema Flucht und Integration zu Gast in der Marthabräuhalle

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Die Marthabräuhalle war schon einmal Austrahlungsort der BR-Sendung „Jetzt red i“. © Weber

Fürstenfeldbruck – Die BR-Sendung „jetzt red i“ macht wieder in der Kreisstadt Station. Die Moderatoren Tilmann Schöberl und Nadine Hadad diskutieren am Mittwoch, 7. Juni, in der Marthabräuhalle mit Bürgern über das Thema „Geflüchtete in Bayern – Wie kann Integration gelingen?“

Seit Monaten steht die Frage im Raum, wie Kommunen in der Flüchtlingspolitik entlastet werden können. Nach dem jüngsten Flüchtlingsgipfel – der keinen Durchbruch brachte – sprach Landrat Thomas Karmasin als Präsident des Bayerischen Landkreistags von einer „Nullnummer“, Ministerpräsident Markus Söder von einem „Tropfen auf den heißen Stein“. Die Grünen fordern eine bessere Integration mit Sprachkursen, Zugang zu Hochschulen, Ausbildung, Arbeitsmarkt und Wohnraum.

Rund 16 000 Asylerstanträge wurden in Bayern im ersten Quartal 2023 gestellt. Die Kommunen wissen nicht, wo sie die Menschen unterbringen sollen. Es fehlt an Ehrenamtlichen, Sprach- und Integrationskursen, Kita-Plätzen und Lehrern. Wie man unterstützen kann, wie viel Zuwanderung Bayern braucht, welches finanzielle und personelle Engagement ist nötig und wie Integration funktioniert – über diese und andere Fragen diskutieren Bürger live mit Verantwortlichen.

Einlass in die Marthabräuhalle ist um 19.15 Uhr, die Live-Sendung beginnt um 20.15 Uhr. Kostenlose Karten können bereits jetzt per E-Mail an jetztredi@br.de und unter der Telefonnummer (089) 5 90 02 52 99 reserviert werden. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.