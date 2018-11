Jetzt starten die Christkindlmärkte

Der Duft von Glühwein und Platzerl wabert durch die Luft, an den Standln preisen Kunsthandwerker ihre Waren an und mancherorts schaut sogar der Nikolaus vorbei: Am Wochenende starten die ersten großen Christkindlmärkte.

Fürstenfeldbruck – Große Strecken wird Elmar Schwalber an den nächsten vier Wochenenden nicht zurücklegen. Sein Reich sind dann die gut sechs Quadratmeter seines Standls auf dem Viehmarktplatz in Fürstenfeldbruck. Umgeben von Christbaumkugeln, Figuren und Kerzen sorgt er auf dem Brucker Christkindlmarkt zusammen mit seinen Kollegen für vorweihnachtliches Flair im Herzen der Kreisstadt – und das seit stolzen 42 Jahren.

Der Startschuss fällt heute um 13 Uhr. Zu den Höhepunkten an den vier Adventswochenenden gehören die Auftritte der Brucker Perchten & Rauhnachtsgsindl am 7. und 22. Dezember jeweils um 18.30 Uhr sowie der Nikolausbesuch am 8. Dezember um 16 Uhr. Der Christkindlmarkt ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Gefeiert wird auch auf der anderen Seite der Amper – beim Fürstenfelder Adventsmarkt im Veranstaltungsforum. Vorweihnachtliche Stimmung gibt es dort von heute bis kommenden Sonntag, sowie vom 7. bis 9. Dezember, jeweils freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 19 sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Jeden Tag gefeiert werden kann in Germering. Offizieller Startschuss für den Christkindlmarkt auf dem Platz vor der Stadthalle ist am morgigen Samstag um 17 Uhr. Die Standl sind schon ab 14 Uhr geöffnet. Bis Sonntag, 23. Dezember, duftet es dann täglich nach Bratwurst, Glühwein und heißen Maroni. Werktags ist immer von 17 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Zu den Besonderheiten für Kinder gehört ein Kasperltheater sowie ein Laternenumzug. Als Schmankerl schaut täglich um 17.30 Uhr der Nikolaus vorbei.

Handgefertigte Adventskränze und hausgemachte Leckereien gibt es beim Sternderlmarkt der evangelischen Kirche in Puchheim in Kooperation mit dem Kulturzentrum PUC. Am morgigen Samstag ist von 14 bis 20 Uhr geöffnet, übermorgen von 11 bis 18 Uhr. Am Samstag kommt um 15.45 Uhr der Nikolaus zur PUC-Bühne, um 17 Uhr treten draußen die Amperperchten auf.

In 18 renovierten Buden bieten die Standlbetreiber auf dem Olchinger Nöscherplatz ab heute, 17 Uhr, weihnachtliche Artikel sowie süße und herzhafte Schmankerl an. Als Unterhaltung für Groß und Klein gibt es Kasperltheater, einen Kunstschmied, die Amper-Perchten und diverse Musikgruppen. Geöffnet ist jeweils von Freitag bis Sonntag.

Magisch und märchenhaft geht es beim Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg zu. Inspiriert durch Grimms Märchen treten dort Künstler auf, die sich unters Publikum mischen. Auf die Besucher warten außerdem kunstvolle Installationen wie ein riesiger Adventskalender voller Überraschungen aber auch Kunsthandwerk und besinnliche Musik. Geöffnet ist der Markt an allen Adventswochenenden. (tog)

Klein aber fein: Auch auf den nicht ganz so großen Märkten gibt es viel zu erleben

In der Kirche Mariä Geburt in Alling gestalten die Starzeltaler Sängerrunde und die Holzbach Musi Puchheim am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr ein Adventskonzert. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Hof der Familie Pfundstein in Egenhofen richtet die Feuerwehr am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, von 14 bis 18 Uhr einen Christkindl- und Hobbykünstlermarkt aus. Für die kleinen Besucher kommt gegen 15 Uhr der Nikolaus.

Auf dem Platz vor dem evangelischen Gemeindehaus in Eichenau organisiert der Förderverein des Kinderhauses am Samstag, 1. Dezember, einen Adventsmarkt. Dieser beginnt um 15 Uhr und endet um 19.30 Uhr. Werke von Händel, Mozart und Dvorak führen Mitglieder der Musikschule Eichenau am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr beim Adventskonzert in der Schutzengel-Kirche auf. Außerdem mit dabei: Das Zupforchester Eichenau, der Projektchor, Stimmband, Stringendo sowie Flöten- und Celloensembles.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, veranstaltet der Bastelkreis St. Elisabeth Esting an der Kirche einen Weihnachtsbasar. Dieser findet am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr statt. Am Sonntag um 11 Uhr gibt die Band „Black & White“ Gospel-Lieder zum Besten.

Am Freitag, 30. November, findet ab 15 Uhr in der Wertstoffbörse Fürstenfeldbruck, Am Kugelfang 5, der traditionelle Verkauf von Christbaumschmuck und anderen Dekorationsartikeln aus zweiter Hand statt. Zur Einstimmung auf die Adventszeit lädt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) die Besucher zu Punsch und Plätzchen ein. Ein gemeinsames Adventskonzert in der Klosterkirche geben am Samstag, 1. Dezember, um 18.30 Uhr die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck, der Chor der Klosterkirche und Christoph Hauser. Der Eintritt ist frei.

Beim „Andere(n) Brucker Adventsmarkt“ am Sonntag, 2. Dezember, in den Räumen des Pfarrzentrums St. Bernhard bieten gemeinnützige Organisationen im Landkreis von 9.30 bis 16.30 Uhr Selbstgebasteltes und Waren aus aller Welt an. Die Erlöse gehen unter anderm an den Brucker Verein „Aktiv für Afrika“.

Um 17 Uhr veranstaltet diePfarrei St. Bernhard ein Adventssingen in der Kirche. Unter der Leitung von Simon Probst sind alle Chöre und Musikgruppen der Pfarrei sowie Regina Schnell als Solistin an der Orgel zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an die Caritas Fürstenfeldbruck.

Das Blasorchester und das Jugendblasorchester Geltendorf gestalten am Sonntag, 2. Dezember, traditionell einen festlichen Adventsgottesdienst in der Abteikirche.

Beginn ist um 11 Uhr. Von 14.30 bis 21 Uhr findet am heutigen Freitag, 30. November, der Christkindlmarkt der Katholischen Stadtkirche Germering im Pfarrzentrum St. Johannes Bosco statt. Am Samstag, 1. Dezember, beginnt der Markt bereits um 13 Uhr und endet um 21 Uhr.

Zum zweiten Mal veranstaltet der Kleingartenverein Unterpfaffenhofen, Kerschensteiner Straße 167, von 13 bis 18 Uhr einen Weihnachtsflohmarkt. Dort warten Stände mit Weihnachtsschmuck, selbstgemachten Marmeladen und Likören auf die Besucher.

Für Familien, Freunde und Bekannte öffnet der Kindergarten St. Michael, Luitpoldstraße 18, in Germerswang ab 16.30 Uhr seine Türen zum Christkindlmarkt.

Am heutigen Freitag wird um 19 Uhr die Kripperlaustellung der Gemeinde Grafrath im Kulturraum, Bruckerstraße 3, eröffnet. Das „Kripperlschaun“ ist am Samstag und Sonntag, 1 und 2. Dezember, jeweils von 15 bis 18 Uhr möglich.

Im Saal des Freizeitheims in Gröbenzell, Wildmoosstraße 36, findet am 1. und 2. Dezember von 10 bis 17 Uhr ein Hobbykünstlermarkt statt. Künstler aus der Umgebung bieten Malereien und weihnachtliche Dekorationen an.

Adventssingen mit dem Projektchor, ein Jugendreisebericht aus Tansania, Light-Boxen-Basteln und ein Kinderprogramm sind beim Adventsbasar der evangelischen Zachäusgemeinde am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 14 Uhr geboten.

Auf dem Pausenhof der Grundschule in Hattenhofen gibt es am Sonntag, 2. Dezember, einen kleinen Christkindlmarkt. Beginn ist um 17 Uhr. Nach der Wortgottesfeier um 10 Uhr findet im Pfarrhof in Jesenwang ein Adventsbasar statt.

Der Nikolaus kommt auf Einladung der CSU Olching am Samstag, 1. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr in die Hauptstraße.

Eine Premiere feiert der Christkindlmarkt auf dem Kreuthof in Puchheim-Ort. Von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Dezember, gibt es am Kreutweg kulinarische Schmankerl und Kunsthandwerk.

Seinen ebenfalls ersten Weihnachtsmarkt veranstaltet der Kindergarten „Regenbogen“ in Puchheim, am heutigen Freitag, ab 15 Uhr. Der Erlös soll in die Anschaffung eines Piratenschiffes fließen.

Weihnachtslieder zum Mitsingen gibt es am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, bei der Liedertafel Puchheim um 16 Uhr in den Bürgerstuben.

Beim Adventsmarkt des Marien-Vereins Schöngeising, der Hobbykünstler, der Ministranten und des Eine-Welt-Ladens am Samstag, 1. Dezember, im Pfarrheim gibt es von 14 bis 18 Uhr Selbstgetricktes und Keramiksachen zu kaufen. Kinder können in der Engelwerkstatt kreativ werden.

Das Schülerblasorchester St. Ottilien spielt am Sonntag, 2. Dezember, um 19 Uhr ein Adventskonzert im Festsaal des Klosters. Einlass ist ab 18. 30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am ersten Adventswochenende findet der Christkindlmarkt am Feuerwehrhaus in Zankenhausen statt: ab Samstag, 1. Dezember, 15 Uhr.

Am Sonntag öffnet der Markt bereits um 13 Uhr. Neben Kunsthandwerk ist für die kleinen Besucher die Himmelswerkstatt im ersten Stock des Feuerwehrhauses geöffnet