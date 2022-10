Jobmesse für Ukraine-Flüchtlinge kommt an

Impression von der Job-Messe. © Weber

Viele Flüchtlinge aus der Ukraine leben im Landkreis. Sie suchen eine Arbeit. Daher hat das Jobcenter nun erstmals eine Messe für Geflüchtete organisiert.

Fürstenfeldbruck – Dort können sie mit Arbeitgebern ins Gespräch kommen und eine Anstellung finden. Das Angebot kommt gut an.

„Machen ist wie wollen, nur krasser.“ Mit diesen Worten eröffnet Claudia Baubkus, Geschäftsführerin des Jobcenters Fürstenfeldbruck die Jobmesse Jump2Job im Säulensaal des Veranstaltungsforums. Im Fokus der Messe stehen geflüchtete Menschen aus der Ukraine, denen man helfen will, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Die im Landkreis gemeldeten Flüchtlinge möchten in Deutschland bleiben und sich dort ein Leben aufbauen. Dafür benötigen sie Arbeit. „Das Jobcenter möchte den Menschen hierbei helfen und vermitteln“, sagt Baubkus.

Im Jobcenter

Die Idee kam den Angestellten des Jobcenters in den vergangenen Monaten. „Arbeitsverhältnisse können nur durch persönlichen Kontakt entstehen“, sagt Baubkus. Viele Menschen würden kein Deutsch und kaum Englisch sprechen, seien aber arbeitswillig. „So gestaltet sich der Bewerbungsprozess allerdings sehr schwierig.“ 900 geflüchtete Menschen wurden zur ersten Fürstenfeldbrucker Jobmesse dieser Art eingeladen. Und alle sagten zu – sehr zur Freude des Teams.

Verschiedenste Unternehmen stellen sich an ihren Ständen vor. Von der Landeshauptstadt München, Rewe, dem Gerüstbau Strixner bis hin zum Klosterstüberl. Ob Handwerk oder Dienstleistung, bei den insgesamt 18 Ständen ist für jeden etwas dabei. „Wir haben extra renommierte Arbeitgeber aus dem Landkreis oder Raum München ausgewählt, von denen wir wissen, dass sie Flexibilität mitbringen“, erklärt Claudia Baubkus.

Gute Mitarbeiter

Katharina Martz von der Adecco erhofft sich gute Mitarbeiter von der Messe. „Es ist aktuell nicht einfach, gute Mitarbeiter zu finden“, sagt sie. Ihre Firma stellt Versandmitarbeiter und Lagerhelfer für das Amazon-Lager in Olching ein. „Hierfür braucht man nicht viele Qualifikationen, aber es ist trotzdem nicht leicht, die passenden Leute zu finden, da viele lieber in der Hauptstelle in München arbeiten möchten“, sagt Martz. So eine Messe sei sehr gut, um die Leute persönlich anzusprechen. „Hier kann man sich einen besseren Eindruck machen und die Menschen gleich kennenlernen“, sagt Martz.

Marina Burinok ist mit der Dolmetscherin Julia Bauch zu Besuch auf der Messe. Die 25-jährige Ärztin aus der Ukraine möchte sich vor allem Informationen der Arbeitgeber einholen, um so eine geeignete Stelle zu finden. Die Einladung des Arbeitsamts sieht sie als gute Chance und will sie nutzen.

Die Firma Gerüstbau Strixner aus Olching hat ebenfalls einen Messestand. „Wir wollen vor allem Erfahrung sammeln, da wir noch nie auf einer Messe vertreten waren“, sagt Fritz Strixner. „Aber natürlich suchen wir auch nach Fachkräften.“ Für dieses Jahr sei man noch recht gut gerüstet. „Aber ab kommendem Jahr benötigen wir zusätzliche Leute.“ Das liege auch an der neuen Zweigstelle, die ab Februar in Emmering eröffnet werden soll. „Mit der neuen Zweigstelle haben wir zwar genug Arbeit, aber leider zu wenig Leute“, erzählt Christina Jörg. „Deshalb suchen wir dringend Menschen, die wir ausbilden können.“ Die viele Arbeit bekomme man sonst nicht bewältigt.

Bei einer Gastfamilie

Auch Lisa Belohurova ist auf der Suche nach einer geeigneten Arbeit. Die 23-Jährige kam im März aus der Ukraine nach Deutschland. An der Universität Kiew studiere sie Medizin und jobbte nebenbei als Kosmetikerin und im Büro der Universität. Am liebsten würde sie auch hier vorübergehend als Kosmetikerin arbeiten. „Wenn mein Deutsch besser ist, würde ich gern eine Ausbildung zur Apothekerin machen und anschließend mein Medizinstudium hier fortführen“, erzählt Belohurova. Ihr Ziel ist es, Dermatologin zu werden. Sie wohnt bei einer Gastfamilie in Germering und würde gerne ihr eigenes Geld verdienen. Deshalb ist sie auf die Messe gekommen – wie viele, die auf ein Leben und Arbeit im Landkreis Fürstenfeldbruck hoffen. (Antonia Plamann)

