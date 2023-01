Jugend wählt bisherigen Vorsitzenden erneut ins Amt

Von: Lisa Fischer

Sie sind die Spitze des Stadtjugendrats: Der Vorsitzende Korbinian Butterer (Mitte) wurde erneut bestätigt, genauso wie seine zweite Stellvertreterin Veronika Droth. Auf Valentin Eckmann folgt Benedikt Bucher als erster Stellvertreter. © Lisa Fischer

Der Stadtjugendrat hat sich konstituiert - und eine Spitze gewählt

Fürstenfeldbruck – Im schmucken Trauungssaal im Alten Rathaus nahm Oberbürgermeister Erich Raff am Mittwochabend am hölzernen Tisch Platz. Doch der Rathaus-Chef schloss an diesem Abend keine Ehe. Dennoch mit erwartungsvollen Gesichtern saßen vor ihm zehn der elf Mitglieder des Stadtjugendrats. Denn auf der Tagesordnung der konstituierten Sitzung des Stadtjugendrats (SJR) stand unter anderem die Vorstellung der neu-gewählten Mitglieder sowie die Wahl des Vorsitzenden.

„Für die letzten zwei Jahre möchte ich mich beim Stadtjugendrat bedanken“, sagte Raff. Vor allem, dass das Amperium auf einen guten Weg gebracht wurde. „Auch, wenn es anfangs Querelen gabe, war es eine gute Entscheidung“, fasste der Oberbürgermeister zusammen.

Ebenso würdigte er die Arbeit des SJR zusammen mit den Partnerstädten. Unter anderem fuhren ein paar Mitglieder im vergangenen Jahr nach Zadar und setzten sich dort mit dem Bürgermeister zusammen, um über die Jugendarbeit zu sprechen. „Es ist toll, wie ihr Fürstenfeldbruck in anderen Städten vertreten habt“, sagte Raff.

Schließlich verabschiedete er die ausgeschiedenen Mitglieder Niklas Roh, Lena Sabokat und Loi Rothenberger, bevor er die Wahl des neuen SJR-Vorsitzenden eröffnete. Für den einzigen Bewerber und bisherigen Vorsitzenden Korbinian Butterer stimmten alle zehn anwesenden Jugendlichen. Als erster Stellvertreter wurde Benedikt Bucher gewählt. Ebenfalls in ihrem Amt bestätigt wurde Veronika Droth, als zweite Stellvertreterin.

Zwei große Feste plant der SJR bereits – die Amperium-Einweihungsfeier sowie ein Open-Air im Juli. OB Raff warf einen Anlass für ein weiteres Fest in den Raum. „Ihr seid der 25. Stadtjugendrat in Bruck“, sagte der Rathaus-Chef. Ob das Jubiläum jedoch gefeiert werden kann, hängt am Ende von der Budget-Frage ab.

