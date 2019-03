Jugendrat: Stadt will klärendes Gespräch

Die Mitarbeiter im Rathaus wollen den Vorwurf des Stadtjugendrats, übergangen zu werden, nicht auf sich sitzen lassen. Man habe die Jugendlichen ausreichend informiert, heißt es in einer Stellungnahme. Und man will zeitnah das Gespräch suchen.

Fürstenfeldbruck – Das frühere Mitglied Jonathan Grundmann hatte sich beklagt, dass der Stadtjugendrat von der Verwaltung in seinen Satzungsrechten übergangen worden sei – und das nicht zum ersten Mal. Speziell geht es um die Februar-Sitzung des Hauptausschusses, in der der Antrag für mehr Präsenz der Stadtratsarbeit im Internet behandelt wurde. Der Vorwurf: Der Stadtjugendrat sei nicht vorher einbezogen und zur Sitzung eingeladen worden. Dem widerspricht man aus dem Rathaus: Dem damaligen Vorsitzende Thomas Heiß sei den Eingang des Antrags bestätigt worden. Zudem habe man ihn darüber informiert, dass er nicht wie üblich innerhalb der Vier-Monats-Frist, sondern erst im Februar behandelt werde, da man ein Urteil des Bundesgerichtshofs abwarten wolle. „Es kam zu keiner Reaktion.“

Eine Rathaussprecherin weist darauf hin, dass dem Stadtjugendrat – wie allen Beiräten – die Unterlagen zu allen Sitzungen zur Verfügung gestellt werden. Die Nachwuchspolitiker müssten sich die Unterlagen regelmäßig im Rathaus abholen, damit sie Themen besprechen können. Zudem stünden die Unterlagen auf der Internetseite der Stadt. „Auf der Facebook-Seite der Stadt wurde im konkret angesprochenen Fall auf die Sitzung und explizig die Behandlung des Sachantrages des Stadtjugendrates hingewiesen“, heißt es von der Verwaltung.

Den Vorwurf Grundmanns, es sei Sache des Oberbürgermeisters und seines Büros, sich um eine angemessene formale Einbindung des Stadtjugendrats zu kümmern, kann man in der Verwaltung nicht nachvollziehen. Das Gremium werde von den spezifischen Fachstellen eingebunden – unter anderem vom Bauamt bei der Erweiterung der Skater-Anlage. „OB Erich Raff hat bisher an allen Sitzungen des amtierenden Stadtjugendrats teilgenommen“, heißt es. „Die von Herrn Grundmann geäußerte Kritik wurde in keiner Sitzung vorgetragen.“ Da die Verwaltung auf ein gutes Miteinander Wert lege, werde man ein klärendes Gespräch mit dem Vorsitzenden Fabian Eckmann suchen. imu