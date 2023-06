Jung und Alt strömen zum ersten Subkultur-Flohmarkt

Von: Andreas Daschner

Teilen

Valentina Schumann (l.) zeigt Joana mit Sohn Lenny ein Kleid. © Peter Weber

Einkaufen, in der Sonne chillen und Musik hören – das bot der erste Floh- und Do-it-yourself-Markt der Subkultur. Die Premiere war ein voller Erfolg.

Fürstenfeldbruck – Eigentlich steht Valentina Schumann entweder als Sängerin auf der Bühne im Alten Schlachthof, oder hilft als Mitglied des Jugendkulturvereins mit, das Vereinsleben zu gestalten. Jetzt kann sich die Bruckerin auch noch den Job als Flohmarkt-Organisatorin in ihre Vita schreiben. „Es gab zwar schon mal einen Flohmarkt bei der Subkultur“, erzählt sie. „Aber das ist der erste, den ich hier zusammen mit der Subkultur organisiere.“ Und der war ein voller Erfolg bei Jung und Alt.

Jung und Alt kommen

Kaum, dass am Samstag um 14 Uhr die Tore zum Gelände auf der Lände geöffnet waren, strahlte Schumann mit der Sonne um die Wette. Denn ihr Markt war von Beginn an ein voller Erfolg. Nicht nur junge Menschen schauten vorbei, um an den Ständen zu stöbern. „Die Besucher sind bunt gemixt“, freute sich die junge Organisatorin. „So soll’s sein.“

Zu kaufen gab es klassische Flohmarktware wie gebrauchte Kleidung, Bücher oder Spiele. Der „Do-it-yourself“-Anteil am Markt wurde unter anderem durch selbst gemachte Häkelware, Fruchtaufstriche fürs Brot und Schmuck abgedeckt. An Händlern für den Markt mangelte es den Organisatoren nicht. „Wir haben bei Freunden und Bekannten herumgefragt, von denen viele sofort mitgemacht haben“, erzählte Valentina Schumann zufrieden.

Auch sie selbst war mit einem Stand vertreten, brachte unter anderem ein T-Shirt und eine Jacke für zusammen 45 Euro an den Mann beziehungsweise die Frau. Ihre Waren sind es auch gewesen, die überhaupt erst die Idee für den Markt geweckt haben. Grundsätzlich wolle sich die Subkultur noch stärker im Bereich Kunst und Kultur engagieren, berichtet der Vorsitzende Adrian Best. Beim Austausch mit Schumann sei schließlich der Flohmarkt geboren worden. „Auch wegen meines vollen Speichers“, sagt die Bruckerin und lacht.

Lounge, Kunst und DJs

Beim Floh- und Do-it-yourself-Markt steht aber nicht etwa alleine der Konsum im Mittelpunkt. „Es soll einfach ein rundum schöner Tag werden“, sagte Best. „Unser Konzept sieht deshalb den Markt und abends ein Party vor.“ Bis 20 Uhr durften die Besucher an den Ständen stöbern. Erholen konnten sie sich davon in der extra aufgestellten Chillout-Lounge mit Sofa und Sesseln. Kunstliebhaber kamen außerdem bei der Fotoausstellung von Alex West im Schlachthof auf ihre Kosten – oder konnten auch ein Porträt von sich schießen lassen. Danach legten DJs bis spät in die Nacht Musik auf.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wird Valentina Schumann auch weiterhin als Flohmarkt-Organisatorin für die Subkultur aktiv werden? „Ich hoffe schon“, sagte sie. Erst einmal habe sie abwarten wollen, wie der erste Markt unter ihrer Regie läuft. „Und er läuft gut.“ Eine Wiederholung der Veranstaltung liegt also durchaus im Bereich des Möglichen.