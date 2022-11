Junge Brucker helfen bei Rennen in Wales

Von: Ingrid Zeilinger

Konzentriert im Fahrerlager beim 24-Stunden-Rennen in Wales: Jugendliche des Projekts „Starthilfe“ vom Sprintverein unterstützen das Team. © SPRINT

Mit dem Projekt „Starthilfe“ steht der Verein Sprint jungen Menschen aus schwierigen Familienverhältnissen zur Seite, um im Berufsleben Fuß zu fassen. Eine Aufgabe für die Jugendlichen war es, ein Team bei einem 24-Stunden-Rennen in Wales zu unterstützen. Für die jungen Menschen ein ganz besonderes Erlebnis.

Fürstenfeldbruck – Seit 26 Jahren kümmert sich Sprint um die Resozialisierung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender im Landkreis. Damit verfügen die Mitarbeiter über viel Erfahrung im Umgang mit den jungen Menschen. Auch aus diesem Grund hat das Jobcenter den Brucker Verein im Jahr 2017 mit einem Projekt betraut: der Starthilfe. Ziel ist es, Jugendliche aus Familien, die Leistungen von der Agentur für Arbeit beziehen, oder Heranwachsende, die in ihrer eigenen Wohnung leben, aber noch nicht Fuß gefasst haben, auf das Berufsleben vorzubereiten, erklärt die Sprint-Vorsitzende Karen Adomeit.

Partner als Träger ist die Firma „R&R Kfz Reparatur“ in Überacker, die auf Oldtimer und Sonderfahrzeuge spezialisiert ist. Dort hat Sprint Räume, in denen die jungen Menschen teilweise unterrichtet werden. „Dazu können sie in der Werkstatt und im Büro mitarbeiten“, erklärt Adomeit.

Ein Höhepunkt der Starthilfe ist das Race-Projekt. Die Firma R&R stellt dabei ein Team bei dem 24-Stunden-Motorradrennen „Dawn to Dusk Enduro“ im walisischen Glynneath. Und dieses Team mit einem Duo und einem einzelnen Fahrer gilt es, vor Ort zu unterstützen. „Hier können sich die Jugendlichen ganz besonders einbringen“, erklärt Adomeit. Je nach Fähigkeiten kümmern sich einige um die Vorbereitungen, suchen Sponsoren, andere sorgen für die Verpflegung, wieder andere betreuen die Fahrer während des Rennens und kümmern sich in der Box um die Maschinen.

Für die jungen Menschen war es ein besonderes Erlebnis. In drei Trainings beim Motorsportclub Augsburg haben sie sich auf ihre Aufgaben vorbereitet. Dann ging es nach England. Schon auf der Anfahrt gab es drei Autopannen. Die Reparaturen wurden im Team gemeinsam gelöst.

Daneben machte die Gruppe einen Ausflug ans Meer und unternahm Wanderungen. Doch Hauptaufgabe war das Rennen, und das mit Erfolg: Das Zwei-Mann-Team holte sich den ersten Platz, der Einzelfahrer wurde Dritter. Zufrieden und nach dem Abbau der Box ging es zurück nach Überacker.

Für die Teilnehmer war es ein besonders Erlebnis. „Es war eine tolle Erfahrung, sich so als wichtiger Teil des Teams zu fühlen“, sagt ein junger Mann. Das ist den Trägern wichtig: Denn neben der Vorbereitung auf das Berufsleben sollen die Jugendlichen vor allem Selbstbewusstsein tanken, um ihr Leben in die Hand zu nehmen und künftige schwierige Situationen meistern zu können. Und wer weiß, vielleicht springt über die Sponsoring-Kontakte auch die eine oder andere Stelle für Praktikum und Ausbildung heraus.

Und auch mit anderen Handwerksbetrieben gibt es Kooperationen, so dass Praktika in verschiedenen Bereichen möglich sind. Zwölf Plätze kann Sprint hier zur Verfügung stellen. Im vergangenen Jahr waren neun belegt, derzeit sind es fünf.

