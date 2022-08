Junge Landwirte als verantwortungsvolle Multiplikatoren

Die Gratulanten (hinten v.l.) Kreisobmann Matthias Heitmayr, Marianne Heidner (Landwirtschaftsamt), Landtagsabgeordneter Hans Friedl, stellvertretende Landrätin Martina Drechsler, Angelika Spitzer (Regierung von Oberbayern), Josef Riedlberger (Prüfungsausschuss), Staatsminister a. D. Reinhold Bocklet, Josef Finsterwalder (Regierung, sitzend l.) und Rainer Thoma (Landwirtschaftsamt, sitzend r.) haben die Absolventen in ihre Mitte genommen: (sitzend, ab 2.v.l.) Julian Schwarz, Lars Tiedtke und Fabian Mayr.

DAH/FFB/LL

Die Freisprechung der Landwirte ist im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen (Kreis Dachau) gefeiert worden. 18 frischgebackene Landwirte aus den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg bekamen ihre Zeugnisse.

Für die meisten Absolventen umfasste die duale Ausbildung ein Berufsgrundschuljahr und zwei Jahre auf einem Lehrbetrieb. Die Abschlussprüfung im Juli bestand aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Unter außergewöhnlichen Umständen habe die Ausbildung stattgefunden, sagte Staatsminister a.D. Reinhold Bocklet. Für ihn ist die Landwirtschaft beim Kampf gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Biodiversität sowie bei der Energiewende besonders gefordert – und nun seien durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine weitere wichtige Aspekte dazugekommen, die die elementare und strategische Bedeutung der landwirtschaftlichen Rohstoffe „ins öffentliche Bewusstsein“ gerückt haben.

Bocklet betonte: Würde der Bund pragmatische Lösungen bei der Pflichtbrache- und Fruchtfolgeregelung erlauben, könnten die Bauern einen wirksamen Beitrag zur Entschärfung der Versorgungskrise leisten.

Für Starnbergs Landrat Stefan Löwl sind die Absolventen Experten mit einem besonderen Wissen und verantwortungsvolle Multiplikatoren, die der Gesellschaft vermitteln können, was es bedeutet „die Achtung und den Wert der Lebensmittel zurückzubringen“.

Dachaus Kreisobmann Simon Sedlmair forderte alle auf, auf die Verbraucher zu zugehen. Er freute sich, dass zur Feier so viele Landräte gekommen waren – Landwirte bräuchten den Rückhalt durch die Politik. Zum Abschluss appellierte Sedlmair an die Absolventen, dass sie „Gas geben“ sollen: beim Vorantreiben der Energiewende und in der Ernährungssicherung. Ständige Weiterbildung sei ein wichtiger Baustein dazu. (ROSWITHA HÖLTL)