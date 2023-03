Vielschichtiger und komplexer: Junge Straftäter mit immer mehr Problemen

Von: Ingrid Zeilinger

Seit vielen Jahren kümmert sich der Verein Sprint um straffällige Jugendliche und Erwachsene. Die Aufgaben werden immer herausfordernder, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht. Vor allem die jungen Menschen kommen mit größeren Problemen.

Fürstenfeldbruck – „Sprint“ steht für „Sozialpädagogische Resozialisierungs- und Integrationsangebote“. Der Verein betreut jugendliche und erwachsene Straftäter. Per richterliche Weisung kommen sie zu Sprint. Oft mit einer Betreuungsweisung – einer Einzelbetreuung, die sie wieder auf die richtige Bahn bringen soll. Dabei ist die Zahl an Täter mit Betäubungsmitteldelikten rückläufig, dafür steigen Diebstähle und Leistungserschleichungen, wie aus dem Jahresbericht 2022 hervorgeht.

Immer komplexer

Die Probleme der Heranwachsenden sind immer vielschichtiger und komplexer, berichtet Karen Adomeit, Geschäftsführerin von Sprint. „Es gibt immer mehr Baustellen bei einem Jugendlichen.“ Psychische Erkrankungen, Depressionen, Sucht, Schulden und eine desolate Familiensituation sind einige dieser Probleme, bei denen die Mitarbeiter helfen wollen. „Und die Wohnungssuche ist bei dem aktuellen Wohnungsmarkt ein recht verzweifelter Kampf.“

Schulschwänzer

Einen deutlichen Anstieg erkennt Sprint bei den sozialen Hilfsdiensten. 178 Jugendliche und Heranwachsende wurden in Einsatzstellen vermittelt, um Sozialstunden abzuleisten. Auffällig: Viele sind Schulschwänzer. „In der Coronazeit wurde das nicht so stark geahndet, da gab es mehr Fälle im Infektionsschutzbereich“, erklärt Karen Adomeit. Nun steige die Zahl der Schulversäumnisse wieder deutlich.

Mehr Zuspruch würde sie sich beim Täter-Opfer-Ausgleich für Jugendliche wünschen. „Die Möglichkeit, sich mit dem Geschädigten auszusprechen, ist sehr wichtig.“ Doch das werde in der Justiz nicht so umgesetzt. Bei den Erwachsenen ist das Angebot dagegen gut ausgelastet. Hier werden vor allem Nachbarschaftsstreitigkeiten und häusliche Gewalt thematisiert. 81 Fälle gab es im vergangenen Jahr. 90 Prozent enden laut Sprint mit einer Einigung.

Gruppenangebot

Erstmals durchgeführt wurde im Jahr 2022 das Programm MIND – Medien und Internet. Es ist ein Gruppenangebot für Jugendliche mit Straftaten im pornografischen, rassistischen, volksverhetzenden Bereich, Cybermobbing und Ähnliches. Die meisten der 16 Teilnehmer hatten pornografische Bilder verbreitet. „Viele Jugendlichen wissen gar nicht, dass es schon strafbar ist, wenn sie ein Bild geschickt bekommen und es automatisch in der Galerie gespeichert wird“, erklärt Karen Adomeit. In Gruppensitzungen befassen sich die Teilnehmer mit der Frage, was alles strafbar ist, der Opferperspektive und weiteren Aspekten. Für das aktuelle Jahr sind drei Durchläufe geplant – einer ist schon voll, der zweite fast.

Seit September läuft das Projekt KitE – eine Kooperation mit dem Jugendamt und dem Puchheimer Kinderreich. Es gehört nicht zum Bereich der Resozialisierung und bietet gezielte Unterstützung für Familien mit Kindern im Vor- und Grundschulalter. „Wir wollen ihre Bildungschancen steigern, indem wir den Eltern helfen“, erklärt Karen Adomeit. Für diese Tätigkeit arbeitet seit September im Rahmen des ESF-Plus-Programms eine Elternbegleiterin bei Sprint.

Nicht fortgesetzt wird dagegen das Programm Anker für Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern in Kooperation mit dem Jobcenter. Die Nachfrage war zu gering. KitE richte sich auch an Familien mit erwerbstätigen Eltern.

