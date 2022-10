Kaffee am Morgen und Weißbier am Abend halten fit

Von: Hans Kürzl

Mit 102 Jahren lebt Theresia Schuster (M.) immer noch zu Hause. Zum Geburtstag gratulierten (v.l.) Stadtrat Franz Höfelsauer, die Freunde Klaus Montag und Edith Cuje sowie Sohn Bernhard Schuster. © peter weber

Theresia Schuster feiert ihren 102. Geburtstag zu Hause und nimmt jeden Tag als Geschenk.

Fürstenfeldbruck – Zufrieden lehnt sich Theresia Schuster in ihrem Stuhl zurück. „So passt es schon“, sagt sie zu der Schar der Gratulanten, die ihr zum 102. Geburtstag zugeprostet haben. Dazu kommen etliche Glückwünsche übers Telefon, etwa ein Ständchen von den Urenkeln aus der Schweiz. Vier hat sie insgesamt, dazu noch vier Enkel. Sorgfältig schreibt sie alles auf eine Liste. „Damit ich weiß, bei wem ich mich später bedanke.“

Nichts soll an ihrer Eigenständigkeit rütteln, zu der ein geregelter Tagesablauf gehört. Zwischen sechs und halb sieben steht Theresia Schuster auf, um dann in aller Ruhe erst einmal eine Tasse Kaffee zu genießen. Mittags folgt ein Gläschen Veltliner und abends ein gepflegtes Weißbier. Auch den Haushalt meistert die Jubilarin allein. „Ich brauche keine Betreuung“, sagt sie. Allenfalls beim Einkaufen oder den Getränkekisten gibt es Unterstützung. In Nachbarschaft und bei Bekannten legendär ist ihr wöchentlich gebackener Hefezopf.

Auf eigenen Beinen zu stehen, dieses Motto hat Schuster auch gut durch ihr langes Leben getragen. 1920 in Nördlingen geboren, besuchte sie ein Jahrzehnt lang die Schule der Franziskanerinnen. Eines ihrer liebsten Fächer war Mathematik. In der Stadt im Donau-Ries hat Schuster zudem bei einem Kolonialwarenhändler gearbeitet. Von ihrer Mutter bekam die „Resi“, wie sie gern genannt wird, früh Verantwortung im Haushalt übertragen. In dem lebten noch drei Geschwister.

Es war eine gute Vorbereitung auf die eigene Mutterschaft, in der sie kaum Unterstützung bei ihrem Mann fand. Geheiratet hatten die beiden 1942, die Ehe hielt bis zum Tod des Mannes im Jahr 1999. Zwei ihrer Kinder starben, ein Sohn mit zwei Jahren an Kinderlähmung, ein anderer mit 18 Jahren an Fischvergiftung. Schwere Rückschläge, doch Schuster hat sie gemeistert. „Man muss es vom Leben annehmen“, sagt sie gefasst.

Ihr ist trotzdem viel Lebensfreude erhalten geblieben. So war sie ein paar Tage vor dem Geburtstag mit ihrem Sohn Bernhard auf großer Tagestour – um dem Austausch der Fenster in ihrer Wohnung zu entgehen. So besuchten Mutter und Sohn den Tierpark Hellabrunn und machten einen Ausflug zum Ammersee. „Ein Tag, der Mutter Spaß gemacht hat“, erzählt der Sohn.

Als der Stadtrat Franz Höfelsauer, der im Namen von Stadt und Oberbürgermeister gratuliert, sich verabschiedet, nickt Theresia Schuster fast unmerklich. Jeder Tag sei ein Geschenk, meint sie. Und es sollen noch ein paar dazukommen. „Ich möchte gern 105 werden“, erzählt sie – und lächelt selbst über ihr Ziel.

