Abgestellte Scooter: Kampf gegen den E-Roller-Wildwuchs

Von: Tobias Gehre

Am Ortsausgang von Germering in Richtung Puchheim-Ort stapeln sich die E-Roller – für Radfahrer nicht ganz ungefährlich. © Gehre

Seit etwa zwei Jahren bevölkern sie zahlreiche Straßen im Landkreis. Mittlerweile sind Elektro-Leihroller vielerorts nicht mehr wegzudenken. Doch vogelwild abgestellte E-Roller lassen die Kritik an den Kleinfahrzeugen wachsen. Dagegen soll jetzt härter vorgegangen werden.

Germering/Fürstenfeldbruck – Bis hierher und nicht weiter: Am Ortsausgang von Germering ist Schluss mit der Roller-Gaudi. Wer weiter in Richtung Puchheim-Ort will, muss ganz altmodisch zu Fuß gehen. Am Fuß der Brücke, die die beiden Kommunen miteinander verbindet, stapeln sich die E-Roller. Fünf Stück sind es an diesem Abend. Manche stehen auf dem Radweg, andere liegen daneben. Nicht ganz ungefährlich – wer etwa mit dem Fahrrad im Dunkeln die Brücke hinuntersaust, kann die kleinen grün-weißen Gefährte am Boden schon mal übersehen.

In Fürstenfeldbruck gibt es Parkplätze für E-Roller. Germering will bald nachziehen. © LRA FFB

Gegen den Wildwuchs beim Parken wollen Germering, Fürstenfeldbruck und die Firma Lime, die die Roller betreibt, jetzt härter vorgehen. Die beiden Kommunen haben Selbstverpflichtungserklärungen mit Qualitäts- und Sicherheitsstandards erarbeitet, die das Unternehmen unterzeichnet hat.

Unter anderem sollen Nutzer, die wiederholt gegen die Vorgaben verstoßen, gesperrt werden. Sie können die Roller dann nicht mehr nutzen, erklärt Martin Imkeller, Mobilitätsbeauftragter des Landkreises. Um den Rollerfahrern mehr Parkmöglichkeiten zu bieten, sollen sukzessiv immer mehr Abstellflächen geschaffen werden.

Generell hält der Mobilitätsexperte die kleinen Flitzer für eine gute Sache. „Wenn man es vernünftig macht, kann es einen echten Mehrwert haben.“

Auch die Polizei muss sich immer wieder mit den E-Rollern beschäftigen – allerdings kaum wegen Parkverstößen. Den Beamten bereiten eher nicht mehr ganz nüchterne Fahrer Kopfzerbrechen. Der Verkehrsexperte der Polizei Fürstenfeldbruck weist auf die Gefahren hin, die die Roller bergen. Die kleinen Reifen und die lange Lenkstange machten die Gefährte in manchen Situationen schwer beherrschbar.

Überrascht seien die Fahrer oft, dass beim Thema Alkohol für sie die selben Regeln gelten wie für Autofahrer. Denn wer betrunken fährt, riskiert, seinen Führerschein zu verlieren.

Bei Problemen

mit den Rollern, sollen sich Bürger künftig nicht mehr an die Kommunen oder das Landratsamt wenden. Das Unternehmen Lime, das die Roller verleiht, nimmt Beschwerden unter Telefon (069) 77 04 47 33 entgegen.

