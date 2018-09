Karl Robiczek: Ein fast vergessener Künstler

Karl Robiczek studierte an den Kunstakademien in Wien und München, doch von seiner Kunst wollte keiner etwas wissen. Erst in Fürstenfeldbruck fühlte er sich wohl und wurde ein aktives Mitglied der hiesigen Künstlerszene.

Fürstenfeldbruck – Geboren wurde Karl Robiczek 1837 in Landshut, aber in dem in Mähren und nicht in Bayern. Er war das jüngste von sieben Kindern und bestritt seine Schullaufbahn im nicht weit entfernten Brünn. Schon dort erkannte man das Talent des Künstlers und bestätigte dies mit einem „vorzüglich“ im Fach Zeichnen.

+ Mit 17 Jahren schaffte Robiczek dann den Sprung an die renommierte Akademie der bildenden Künste in Wien. Hier lernte er die Grundlagen des Malens bei einigen der Größten seines Fachs wie Carl Wurzinger oder Karl von Blaas. Bis es ihn 1860 an die Königlich Bayerische Akademie der Bildenden Künste nach München verschlug.

+ Obwohl über seine Studienzeit wenig bekannt ist, geht aus Zeugnissen in seinem Nachlass hervor, dass er gute Zensuren hatte. Auch dass er sich in den Kreisen des berühmten Malers Wilhelm Leibl aufgehalten hat, ist bekannt. Dennoch wird Robiczek in so gut wie keinen Aufzeichnungen erwähnt und in Ausstellungen nicht bedacht. Auch hatte er Schwierigkeiten mit seinen Bildern in München Geld zu verdienen, denn der Kunstmarkt wurde zu der Zeit von den Erzeugnissen von fast 4000 Malern regelrecht überflutet.

1880 zog sich Robiczek deshalb mit seiner Frau Wilhelmine und Töchterchen Franziska Therese nach Fürstenfeldbruck zurück. Dort kaufte er eine Villa in der Dachauer Straße 29, direkt neben dem Klinikum.

Kaum in Bruck angekommen zog es ihn gleich unter Leute und er trat dem örtlichen Männergesangsverein bei. Dort war er nicht nur aktiver Sänger, sondern auch Chronist. Als der Männergesangsverein 1930 Lumpazivagabundus von Johann Nestroy auf die Bühne brachte, führte Robiczek Regie. Außerdem war er Gründungsmitglied und erster Vorsitzender des TuS Fürstenfeldbruck. Angeblich soll sich Robiczek umgehend ein Fahrrad besorgt haben und in Streifzügen durchs Emmeringer Hölzl, nach Gelbenholzen oder Überacker das Malen in der Natur für sich entdeckt haben. Damit war er ein Freiluftmaler der ersten Stunde, denn damals war es üblich, lediglich Studien im Freien anzufertigen, das endgültige Bild jedoch im Atelier fertigzustellen.

Nachdem 1889 erneut ein Bild von Robiczek in der Lokalkunstausstellung in München abgelehnt wurde, zog er sich komplett aus dem Kunstbetrieb der Landeshauptstadt zurück. Von da an zeichnete er häufiger Porträts verstorbener Vereinskameraden oder, nachdem seine Sehkraft im Alter immer mehr abnahm, Landschaftsbilder. Sowohl mit dem immer beliebter werdenden Impressionismus als später auch mit der abstrakten Kunst konnte Robiczek nichts anfangen.

Nach kurzer Krankheit starb Karl Robiczek am 17. Februar 1918 mit 81 Jahren. Nur ein halbes Jahr später verschied auch seine Frau Wilhelmine. Zu seiner Beerdigung kamen viele Weggefährten und Vereinskammeraden. 2001 konnte die Stadt Fürstenfeldbruck über 100 Gemälde und Zeichnungen Robiczeks aus seinem Nachlass erstehen und in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentieren.

