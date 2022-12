Viel Lob zum 60. Geburtstag des Landrats

Von: Thomas Steinhardt

Unzählige Glückwünsche durfte Landrat Thomas Karmasin entgegen nehmen – hier von der ehemaligen Bundestagsvizepräsidentin Gerda Hasselfeldt. © weber

Zahlreiche Freunde und politische Wegbegleiter sind am Freitag zu einer Feierstunde ins Landratsamt gekommen, um Landrat Thomas Karmasin zum 60. Geburtstag zu gratulieren. Dabei wurden auch alte Geheimnisse enthüllt.

Fürstenfeldbruck - Dass die frühere Bundesministerin und Chefin der CSU-Landesgruppe in Berlin, Gerda Hasselfeldt, eine frühe Förderin des Landrats war, ist bekannt. Jetzt erzählte sie in ihrer Geburtstagsrede, wie aus Karmasin der Landrat wurde. „Er wurde gesucht und gefunden“, berichtete Hasselfeldt aus einer Zeit, als der CSU-Kreisverband nach mehreren Niederlagen zerstritten war und ein Landratskandidat gebraucht wurde. Gesucht wurde jemand, der an der Spitze steht, aber auch auf andere hört, schilderte Hasselfeldt. Evelyn Richter – langjährige Fraktionschefin der CSU im Kreistag – habe sich an den jungen Germeringer JU-Mann Karmasin erinnert, der damals als Anwalt arbeitete. Bei Kaffee und Kuchen im Wohnzimmer habe man sich damals erstmals besprochen und bald sei klar gewesen, dass er der Richtige sei.

Amt stets verteidigt

Der Rest ist Geschichte: als zunächst komplett unbekannter Kandidat kam Karmasin in die Stichwahl, gewann und verteidigt das Amt seither seit 26 Jahren stets aufs Neue. Hasselfeldt lobte Karmasins Teamgeist, Kompetenz, seinen Gestaltungswillen, seine Liebenswürdigkeit und Lernfähigkeit. „Er ist stets gut gelaunt, entspannt und aufmerksam.“

Vize-Landrätin Martina Drechsler, die zusammen mit dem weiteren Vize Michael Schanderl die Feierstunde organisiert hatte, betonte, dass Karmasin kein Feierbiest sei und zum Fest überredet werden musste. „Das Bewusstsein der eigenen Wichtigkeit ist bei ihm nicht sonderlich ausgeprägt.“

Humor kann wichtig sein

Für die Bürgermeister der Region sprechend unterstrich Maisachs Rathaus-Chef Hans Seidl unter anderem Karmasins Humor. Der sei in einem schwierigen Geschäft bisweilen recht hilfreich. Wichtig außerdem: Karmasin höre den Menschen zu.

Dessen Sprachgebrauch analysierte der frühere und langjährige Leiter der Brucker SZ, Gerhard Eisenkolb. Er attestierte Karmasin unter anderem Freude an der Provokation, das Talent, Sachverhalte auf den Punkt zu bringen, und Schnelligkeit im Denken, sodass man manchmal gar nicht mitkomme. Jedenfalls wisse man immer, wo Karmasin steht. Fast immer.

Geburtstagsbonus

Der so Beschriebene freute sich über die Überschwänglichkeit des Lobs, erkannte darin aber auch einen gewissen „Geburtstagsbonus“. Karmasin betonte: „Ich mag die Menschen“. Freilich habe er sich gerade am Anfang manche blutige Nase geholt. „Lieber einen Freund verloren als eine gute Pointe“: Diesem Grundsatz folge er heute seltener. Karmasin unterstrich auch die Leistung der Mitarbeiter im Amt, die oft unterschätzt werde. Karmasin: „Ich hab‘s schön, daher bin ich gut gelaunt.“

