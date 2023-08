Keramik und vieles mehr beim Fürstenfelder Töpfermarkt

Am Wochenende im Veranstaltungsforum

Der Fürstenfelder Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt geht am Wochenende, 12./13. August, in die 33. Runde. Auf dem Klosterareal ist wieder viel geboten.

Fürstenfeldbruck - Rund 100 Aussteller präsentieren handgefertigte Waren aus Keramik, Leder, Holz, Textilien, Glas, Gold und Silber. Wer interessiert ist, erhält Einblicke in die verschiedenen Arbeitstechniken. Zudem gibt es eine Wippdrechselbank, einen Bastel- und Maltisch, Kinderschminken sowie Musik und Gaukelei von „Sterngucker’s Spielleut“, und französische Bordunmusik von „Rue Lucet“.

Hunger und Durst kann man in zwei Biergärten stillen. Im Fürstenfelder Biergarten spielen bei trockenem Wetter am Samstag von 12 bis 15 Uhr die „Dixi Drivers“ und am Sonntag zur gleichen Zeit „Free Beer & Chicken“. Der Töpfermarkt ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos stehen auf der Internetseite www.toepfermarkt-fuerstenfeld.de.

