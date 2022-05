Kinder auf der Warteliste: 280 Mädchen und Buben müssen auf Kita-Platz warten

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Kita-Plätze sind heiß begehrt. © Beispielfoto: Monika Skolimowska (dpa)

Schocknachricht für viele Eltern: In der Stadt Fürstenfeldbruck haben 280 Mädchen und Buben eine Absage für einen Kindergarten- oder Krippenplatz erhalten.

Fürstenfeldbruck – Der Grund: Es gibt zwar fast ausreichend freie Plätze in den Einrichtungen, aber zu wenig Personal, um die jungen Bürger ab September zu betreuen.



Kitas in Fürstenfeldbruck: Post aus dem Rathaus

In diesen Tagen erhalten viele Familien Post aus dem Rathaus: Darin steht die schlechte Nachricht, dass keine Zusage für einen Kita-Platz gegeben werden kann. Unter den Eltern herrscht Unmut und die große Sorge, wie sie ihren Nachwuchs ab Herbst betreuen sollen, wenn sie gleichzeitig arbeiten müssen. Insgesamt haben 142 Mädchen und Buben, die bis Ende Dezember drei Jahre alt werden, eine Absage für den Kindergarten erhalten, berichtet eine Rathaus-Sprecherin auf Nachfrage. Rund 30 werden aktuell in einer Krippe betreut. In diesem Bereich sieht es nicht besser aus. Denn auch 138 junge Brucker müssen weiter hoffen und auf einen Krippenplatz warten.

Kitas in Fürstenfeldbruck: Es herrscht Personalmangel

Die Ursache für die vielen Absagen im Kindergartenbereich liegt nicht in gestiegenen Anmeldezahlen, wie die Rathaussprecherin erklärt. „Letztes Jahr mussten auch rund 100 Kiga-Absagen verschickt werden, weil etwa 85 Plätze aufgrund von Personalmangel nicht belegbar waren.“ In diesem Jahr müssen sogar 125 Plätze vorerst frei bleiben, da es zu wenig Mitarbeiter gibt – in den städtischen Einrichtungen genauso wie in denen der verschiedenen freien Träger.



Etwas anders ist die Lage im Krippenbereich: Hier gab es rund 50 Anmeldungen mehr als im Vorjahr – und damit auch mehr Absagen, obwohl im Herbst weitere Plätze beim Kindergarten Gnadenkirche dazu kommen.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Problem: Für die Einrichtungen gibt es einen Anstellungs- und Fachkraftschlüssel. Dieser muss eingehalten werden, damit die staatlichen Zuschüsse gewährt werden. Daher dürfen die freien Plätze ab September nicht vergeben werden, solange keine zusätzlichen Erzieher und Kinderpfleger eingestellt werden – ein Dilemma für Einrichtung und Eltern.



Kitas in Fürstenfeldbruck: Träger sehr aktiv

„Die Träger der Kindertageseinrichtungen sind sehr aktiv und versuchen – teilweise schon seit Monaten – geeignetes Personal anzuwerben“, berichtet die Rathaussprecherin. Doch es herrscht Fachkräftemangel und der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. Obwohl die Träger und auch die Stadt die München-Zulage bezahlen, tun sie sich schwer, neue Mitarbeiter anzulocken.



Für die Eltern bleibt einzig die Hoffnung, dass sich an dieser schwierigen Situation bis September, wenn das neue Kindergartenjahr beginnt, noch etwas ändert. Die Stadtverwaltung werde sich melden, wenn weitere freie Plätze aufgefüllt werden können, heißt es aus dem Rathaus. Bis dahin stehen die vielen Kinder auf der langen Warteliste.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.