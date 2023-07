Kinderstube im Kirchturm: Vogelschützer machen Bestandsaufnahme

Von: Sabine Kuhn

Teilen

Mehrere Turmfalkenpaare brüten im Landkreis – unter anderem in Überacker. © lbv-Archiv Tunka Zdenek

Für uns Menschen sind Kirchen Gotteshäuser – für Tiere sind sie Lebensraum. Vogelschützer machen derzeit Bestandsaufnahme, wer genau in Dachstühlen und Türmen wohnt.

Fürstenfeldbruck – Die Arbeit der Aktiven ist spannend, die Kirche hilft. Und dank moderner Technik können Bürger live dabei sein, ohne durch staubige Speicher zu kriechen.

Mit dem Artenschutzprojekt „Lebensraum Kirche“ möchte der LBV Fürstenfeldbruck den Bestand gefährdeter Fledermausarten im Landkreis erfassen und so deren Schutz verbessern. Nur wenn die Quartiere bekannt sind, lassen sie sich bei Sanierungen oder im Zuge von Taubenabwehrmaßnahmen erhalten. Besonders Arten wie Großes Mausohr, Braunes und Graues Langohr oder auch Zwerg- und Bartfledermaus nutzen die offenen Dachstühle und Türme von Kirchen, die ihnen noch ideale Wohnbedingungen bieten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ein paar schwarze Krümel oder verdächtige Verfärbungen am Holzbalken – oft sind es nur unauffällige Kleinigkeiten, die auf heimliche Kirchenbewohner hinweisen. Mit fast schon detektivischem Gespür ist der LBV Fürstenfeldbruck seit diesem Winter auf der Suche nach Fledermausspuren in den Kirchen des Landkreises. Eine erste Zwischenbilanz zeigt: Die Vogelschützer fanden in 13 von 25 Gotteshäusern Fledermausquartiere. Eine Kolonie des besonders seltenen Großen Mausohrs war allerdings bisher nicht dabei. Diese Tiere schlafen freihängend im Dachstuhl und prägen das landläufige Bild von Fledermäusen. Es fanden sich jedoch bisher nur wenige Spuren einzelner Tiere.

Jetzt im Juli muss sich zeigen, ob Fledermäuse in ihren Kirchen-Quartieren auch Nachwuchs aufziehen. Bei Dohlen und Turmfalken in den Großnistkästen des LBV ist die Brutsaison bereits seit Mitte April in vollem Gang, erste Jungvögel sind schon ausgeflogen. 140 solcher Großnistkästen, auch für Schleiereulen, betreuen Aktive des LBV Fürstenfeldbruck. Im Zuge des Projektes prüfen sie auch mögliche neue Standorte für weitere Nistkästen.

Junge Schleiereulen in Weyern. © Jochen Stieda

Im Laufe der vergangenen Monate konnten Projektleiterin Selina Hemmer, LBV-Fledermausexpertin Katharina Platzdasch und andere Aktive ergänzend zu den im Winter kontrollierten Kirchen in Mammendorf und Esting-Olching Gotteshäuser in Eichenau, Alling, Puchheim und Maisach kontrollieren. Weitere, unter anderem in Fürstenfeldbruck, sollen folgen. Dabei wurden Dachstühle und Türme gründlich nach Spuren in Form von Kotansammlungen und Verfärbungen an den Holzbalken abgesucht. Bei einer Kirche mussten die Kontrollierenden genau hinsehen: Eingestaubter, gräulicher Kot deutete zunächst darauf hin, dass dort wohl keine Fledermäuse mehr wohnen. Bei der weiteren Suche am anderen Ende des Dachstuhls fanden sich dann doch frische Hinterlassenschaften.

„Jede Kirche, jeder Turm und jeder Dachstuhl ist anders aufgebaut, das macht die Suche so spannend. Die Aktiven klettern über enge Wendeltreppen oder lange Leitern“, sagt Selina Hemmer. Auch die Kirchenverantwortlichen zeigten großes Interesse am Artenschutz. Das Ordinariat München unterstütze den LBV. Wie gut oder schlecht es um den Fledermaus-Bestand steht, wird sich im Herbst nach Abschluss des Projekts zeigen.

Dank einer Webcam des LBV können interessierte Bürger bereits jetzt einen Blick in die Kinderstube kleiner Falken werfen. Die flauschigen Bündel sind die Brut des Turmfalkenpaars im Nistkasten der Kirche St. Bartholomäus in Überacker. Seit die Vogeleltern im April den Kasten bezogen haben, verfolgen die Aktiven des LBV die Brut und Aufzucht der Jungen. Das Projekt „Lebensraum Kirche“ wird von der Stiftung der Sparkasse Fürstenfeldbruck finanziell unterstützt

Falkenkinderstube online

unter www.fuerstenfeldbruck.lbv.de/falken-webcam.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.