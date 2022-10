Kirta lockt mit Auszogne, Karussell und Schiffs-Schaukel

Hoch hinaus: Spaß und Action bot im Stadtsaal-Hof das Fahrgeschäft mit den Schiffschaukeln. © Weber

Sonne, Süßes und Schiffschaukeln: Die Brucker Kirta lockte am Sonntag zahlreiche Besucher auf das Klostergelände. Für viele war der Besuch Pflichtprogramm – es gab aber auch die ein oder andere Premiere.

Fürstenfeldbruck – Im Innenhof des Fürstenfelder Forums herrschte bei der Kirta am Sonntag bei bestem Wetter Hochbetrieb. Mittendrin Anna Sagmeister und ihr Sohn Lorenz. Für Mutter und Sohn, die in Begleitung von den Freunden Robert und Andrea Sendner kamen, war es das erste Mal, dass sie die Brucker Kirta besuchten. Der fünfjährige Lorenz freute sich besonders darauf mit dem rot-weißen Kinderkarussell ein paar Runden zu drehen. Und die Erwachsenen genossen das gute Essen und die kühlen Getränke.

Neben dem Karussell gab es Schiffschaukeln, eine „Süße Hütte“ mit Mandeln, Lebkuchenherzen und zahlreichen weiteren Süßwaren. Außerdem war ein Markt in der Tenne aufgebaut. Ein Stand der Trachtengalerie, der Brucker Spinnstubn, ein Teestand, Schmuck, geflochtene Körbe, Hüte oder Lederwaren – die Kirta hatte für jeden etwas geboten.

Und es gab nicht nur Premieren unter den Besuchern – in diesem Jahr waren auch zahlreiche neue Stände in Fürstenfeld dabei. So auch der von Loretta Vinko. Die Peissenbergerin verbindet in ihrem Unternehmen Hochzeit, Tracht und Styling. Um auf sich aufmerksam zu machen, bot sie für die Kirta-Besucher schöne Flecht-Frisuren an.

Über neue Standbesitzer wie Loretta Vinko freut sich Michaela Landmann persönlich. „Wir haben in diesem Jahr wieder zahlreiche neue Aussteller, das finde ich persönlich sehr schön“, sagt die Mitarbeiterin des Veranstaltungsforums Fürstenfeld. „Bei diesen Temperaturen können wir mit 3000 bis 4000 Besuchern rechnen. Wenn nicht sogar noch mehr“, meinte Landmann.

Zahlreiche Reisegruppen reisten mit Bussen an, um sich die Veranstaltung nicht entgehen zu lassen. „Das Alter der Besucher ist komplett gemischt. Das ist schön mit anzusehen“, sagte Landmann.

Besonders beliebt war der Stand der Furtmühle Egenhofen, die wie auch die Jahre zuvor Auszogne verkaufte. Das Team der historischen Getreidemühle freute sich, dass ihr Gebäck so gut bei den Besuchern ankommt. „Es ist einfach schön, wenn von den Leuten so positives Feedback zurück kommt“, erklärte Michael Aumüller, Sohn des Müllermeisters Albert Aumüller. Für eine Auszogne nehmen sich die Kirta-Besucher bekanntlich auch gerne länger Zeit. So verlief die Warteschlange im letzten Jahr einmal über den ganzen Stadtsaalinnenhof.

Simone und Benjamin Sambay waren das zweite mal zu Besuch auf der Kirta. Das Ehepaar ist mit ihren drei Kindern hergekommen. Die Familie aus Gröbenzell war besonders gespannt, denn Tochter Romy hatte mit dem Trachtenverein Gröbenzell einen Auftritt auf dem Fest. Zuvor haben die Siebenjährige und ihre Schwester Lia aber noch Lebkuchenherzen bekommen. Und ihr Bruder Henry durfte sich ein eigenes Holzschwert gravieren lassen.

Die Tanzaufführung der Gröbenzeller war aber nicht der einzige Programmpunkt. Eröffnet wurde die Kirta von der Blasmusik Schöngeising, die die Besucher mit einigen traditionellen Stücken unterhielt. Und auch der Trachtenverein D‘Maisachtaler und „Er und Sie“ sorgten für einen unterhaltsamen Nachmittag.

Sehr gespannt ist Michaela Landmann auch auf nächstes Jahr, da die Kirta 15-jähriges Jubiläum feiern wird. Zu diesem Anlass wird die Kirchweih auf zwei Tage verteilt. Am 14. und 15. Oktober 2023 findet das Ereignis statt. (Antonia Plamann)

