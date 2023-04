Personalmangel in den Kitas: Rund 200 Kinder gehen leer aus

Im ehemaligen Telekomgebäude an der Unfaltstraße sollen ab Januar unter dem Träger „Bambini Kitas“ 36 Krippen- und 25 Kindergartenplätze entstehen.

Es ist eine schlechte Nachricht, die die Stadt voraussichtlich rund zweihundert Eltern übermitteln wird. Es fehlt an Kita-Plätzen

Fürstenfeldbruck – Auch zum Beginn des Betreuungsjahrs im September wird es wieder Absagen bei der Kindergarten- und Krippenplatzvergabe geben. Hauptproblem ist weiterhin der Personalmangel.

Im jüngsten Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport berichtete Michaela Raff, Leiterin des Sachgebiets Kindertageseinrichtungen bei der Stadt, über die aktuelle Lage bei Krippe und Kindergarten. Im Bereich der Krippen seien aktuell 324 Betreuungsplätze vorhanden, berichtete Raff. Davon seien 300 im laufenden Jahr an Krippenkinder vergeben. „Die restlichen 24 können wir aktuell wegen Personalmangel nicht besetzen“, erklärte Michaela Raff.

Zum September werden in den städtischen Kinderkrippen insgesamt 122 Plätze frei. Es könnten eigentlich 18 Plätze mehr sein – neben den 24, die wegen des Fachkräftemangels nicht verfügbar sind. Doch 18 Kinder, die das dritte Lebensjahr bis zum September vollenden werden und in den Kindergarten gehen wollen, müssten in der Krippe bleiben, da sie keinen Kindergartenplatz bekommen, erklärte Raff. „Den 122 freien Plätzen ab September stehen 209 Platzwünsche gegenüber“, berichtete sie. Dementsprechend müsse die Stadt 87 Absagen für einen Krippenplatz erteilen.

Situation besser als im vergangenen Jahr

Doch die Situation habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessert, erklärte Michaela Raff. „Da mussten wir 139 Absagen erteilen.“ Zudem würden sich die Zahlen täglich ändern. So waren es beispielsweise nach einem Bericht unserer Zeitung im Juli vergangenen Jahres 250 Kinder auf der Warteliste für Krippe oder Kindergarten – zwei Monate vorher waren es noch 280. Bis September können sich die jetzigen Zahlen also noch etwas ändern. Nichtsdestotrotz seien es aktuell im Bereich Krippe viele Absagen, sagte Raff.

Nicht viel besser sieht es bei den Kindergärten aus. Insgesamt 1157 Plätze hat die Stadt im Normalfall zur Verfügung. Davon sind aktuell 1070 belegt, 87 können wegen Personalmangels laut Raff nicht vergeben werden. Hinzu kommt: „25 Plätze, die jetzt belegt sind, können ab September wahrscheinlich nicht vergeben werden, weil Personal gekündigt hat.“

Den 312 freien Plätzen im September stehen aktuell 405 Anfragen gegenüber. 93 Eltern muss die Stadt für einen Kindergartenplatz eine Absage erteilen.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer sieht die Stadt in der Kindertageseinrichtung des Trägers „Bambini Family Kitas GmbH“ aus Schondorf. Entstehen soll die Einrichtung im ehemaligen Telekomgebäude in der Unfaltstraße. „Wir sind auf einem guten Weg, aber das Kinderhaus wird, wenn alles gut läuft, im Januar eröffnen“, sagte Michaela Raff.

Im vergangenen Jahr hieß es noch, dass Bambini im September 2023 eröffnen wird. Grund für die Verzögerung sind Mietvertragsverhandlungen, erklärt Michael Maurer, Leiter des Amts für Bildung, Familie, Jugend und Sport auf Tagblatt-Nachfrage.

Kinderhaus eröffnet im nächsten Jahr

Wenn das Kinderhaus eröffnet, stehen wie geplant 36 Krippen- und 25 Kindergartenplätze zur Verfügung. Dass für die Betreuung im Bambini-Haus Personal vorhanden sein wird, könne man nicht zu 100 Prozent sagen, so Maurer. „Der Träger ist jedoch gut vernetzt und wird sein eigenes Personal mitbringen.“ Fest steht laut Maurer, dass von Bambini keine städtischen Mitarbeiter abgezogen werden.

Auch am Hochfeld, bei der Einrichtung der Stiftung Kinderhilfe, sei in Zukunft geplant, eine weitere Gruppe zu eröffnen. „Der Platz ist da, doch es braucht einen Zuschuss für die Erweiterung“, berichtete Michaela Raff.

Das Resümee der Sachgebietsleiterin am Ende ihres Berichts: Egal, wie gut die Stadt bei Krippen und Kindergarten baulich aufgestellt ist, es bleibt ein Problem: „Es hapert am Fachkräftemangel“, sagte Raff.

