Verbrennung in Geiselbullach: Klärschlamm-Verband ist gegründet

Vertreter der Städte und Gemeinden unterzeichneten die Satzung. © Privat

Ein in dieser Form wohl einzigartiges Projekt geht seinen Weg: 21 Städte und Gemeinden aus zwei Landkreisen haben eine Kooperation zur Verwertung von Klärschlamm auf den Weg gebracht.

Fürstenfeldbruck/Dachau - Vertreter der Kommunen unterzeichneten jetzt die Satzung für den „Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Amperland“. Durch diesen Verband wird eine Gemeinschaft mit dem Ziel ins Leben gerufen, einen langfristigen Umgang mit der Ressource Klärschlamm in der Region zu leisten.

Nahezu alle Betreiber kommunaler Kläranlagen der Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck gehören dem neuen Zweckverband an. Der Klärschlamm soll in Geiselbullach beim Amperverband thermisch verwertet werden. In den beiden Landkreisen fallen rund 25 000 Tonnen davon jährlich an. Ziel ist es außerdem, eine Lösung für die Phosphorrückgewinnung zu finden. Phosphor ist eine endliche Ressource – er soll nicht mitverbrannt werden.

Einer der Vorteile laut Amperverband: Die weiten Entsorgungsfahrten fallen in Zukunft weg. So können die Fahrdistanzen bestenfalls um rund 90 Prozent von 450 000 auf dann 31 000 Kilometer pro Jahr reduziert werden, wie Stefan Joachimsthaler (Alling, Bürgermeister) vom Amperverband vorrechnet. Entsprechend sänken auch die Emissionen von Treibhausgasen. Am Standort Geiselbullach nehmen die täglichen Transportfahrten aber natürlich zu – um ein bis vier je Tag, schätzt man.

Früher brachte man Klärschlamm als Dünger auf Felder aus. Auch weil er Schadstoffe enthält, kam man von dieser Praxis aber ab.

